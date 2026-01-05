Quién es Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ha provocado un auténtico terremoto en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha asumido la Jefatura del Estado de forma interina, según dicta la Constitución venezolana en su artículo 234.

Según la Carta Magna, Delcy puede permanecer en el poder durante 90 días, prorrogables durante otros 90 si lo aprueba la Asamblea Nacional. La Constitución no hace ninguna referencia a una captura del presidente, pero sí a la falta temporal del presidente, que es como ha sido calificada la captura de Maduro.

La muerte de su padre fue el impulso para iniciarse en política

Delcy nació en Caracas en 1969 y es hija del guerrillero Jorge Antonio Rodríguez, que murió en 1976 después de ser detenido por su vinculación con el secuestro de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense.

Este hecho provocó que Rodríguez, que es abogada, comenzara rápidamente a vincularse con la política. La muerte de su padre fue uno de los motivos por los que estudió la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, formación que completó con estudios de Derecho Laboral y Sindical en París.

Su hermano es presidente de la Asamblea Nacional

Siempre ha ocupado cargos en el Gobierno venezolano, primero en la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, luego como Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas y por último, ministra de Comunicación e Información. En 2018, Maduro la nombró vicepresidenta, cargo que ocupaba hasta hace escasas 48 horas.

Su hermano mayor, Jorge Rodríguez, también participa en el mundo de la política. En concreto, es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Ambos han sido piezas fundamentales en el Gobierno de Maduro tanto dentro como fuera de Venezuela.

La relación entre Delcy Rodríguez y España

A Delcy Rodríguez se la conoció en España después de la reunión que mantuvo con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En enero de 2020, Rodríguez hizo escala en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y allí se reunieron, en la zona de tránsito. A día de hoy se desconoce el motivo de esta reunión, a la que también asistieron el exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Esta reunión originó el 'caso Delcy', ya que la vicepresidenta tiene prohibido pisar suelo europeo debido a las sanciones impuestas por el Consejo Europeo sobre ella y otras 69 personas por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país. Desde el primer momento, el Gobierno español aseguró que Delcy no llegó a entrar legalmente en suelo español y que se cumplió con las sanciones.

El caso llegó al Alto Tribunal, que dio la razón al Ejecutivo, porque no consideraba que esta "acreditada infracción"fuera constitutiva de delito. Finalmente, la Fiscalía de Madrid archivó el caso al considerar que Rodríguez no había intentado entrar en España. En 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha mantenido abierta una investigación para esclarecer este caso, pero Bruselas ha manifestado que no tiene competencia para sancionar a los Estados.

También generó polémica el encuentro que mantuvo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Delcy y Maduro en Caracas. Desde el Ejecutivo siempre han sostenido que Zapatero realizó el viaje en calidad "de ciudadano particular" y "sin ostentar" ningún cargo.