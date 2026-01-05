Qué pasa ahora en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro: "Hay que limpiar un país entero"

En 'Más de uno' hablamos con Daniela Moreno Coll sobre la situación que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. "Estamos en proceso lento, no será de hoy para mañana. Tiene que haber transición larga, hay que limpiar un país entero", asegura, al mismo tiempo que comenta que EEUU no da "todas las pautas que tiene que dar" para "no informar al enemigo".

"Tienen muy bien atado lo que van a hacer, la estrategia está armada. Delcy va a ser una parte importante. Ahora estamos en un limbo democrático", afirma Moreno Coll, que también apuesta por María Corina Machado como nueva presidenta: "Debería ser la nueva presidenta, pero ahora mismo ella no puede. No es el momento de que entre. Hay que convocar unas elecciones libres y justas".

No obstante, Donald Trump señaló que Corina Machado no era la persona adecuada para liderar el cambio. Moreno Coll ha hablado con el equipo de Corina Machado, no percibe frustración e insiste en que su estrategia es "fulminante": "Su equipo está aliado con Trump y con Marco Rubio para dar el jaque mate final".