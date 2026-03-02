Quién es Ali Larijani, el Jefe de Seguridad de Irán que suena como sucesor de Jamenei

Tras la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, en un ataque aéreo conjunto entre Estados Unidos e Israel, se abre un escenario de vacío de poder sin precedentes. Entre los nombres, destaca el de Ali Larijani, que se ha convertido en uno de los candidatos más mencionados dentro de la lucha por el poder en Irán.

Recientemente ha publicado un mensaje mediante la red social 'X' informando de que Irán, a diferencia de Estados Unidos, lleva años preparándose para una larga guerra.

¿Quién es Ali Larijani?

Veterano político y actual responsable del principal órgano de seguridad del país, su perfil combina experiencia en defensa, diplomacia y política interna. Ali Larijani es uno de los políticos más experimentados de Irán y pertenece a una de las familias más influyentes del país. Durante décadas ha ocupado puestos clave en el aparato del Estado y en las instituciones del régimen surgido tras la revolución islámica de 1979. Desde 2025, Larijani ocupa el cargo de secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lo que le sitúa en el centro de la toma de decisiones sobre defensa, estrategia regional y política nuclear de Irán.

Entre sus cargos más destacados se encuentran:

Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Presidente del Parlamento iraní entre 2008 y 2020.

Negociador jefe en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Su carrera le ha permitido mantener estrechos vínculos con los sectores más poderosos del sistema político, desde los líderes religiosos hasta la Guardia Revolucionaria. Por ello, muchos analistas lo consideran un posible "hombre fuerte" de la transición política en Irán. Sin embargo, existe un obstáculo que podría limitar su ventaja: Larijani no es clérigo, y el cargo de líder supremo suele recaer en un alto religioso chií según el principio político del "velayat-e faqih", el cual otorga el poder político a un jurista islámico.

Lo que es más probable es que Larijani ocupe un cargo detrás del poder o incluso en una opción de consenso si el equilibrio interno del régimen cambia.