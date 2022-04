¿Qué son los crímenes de guerra? ¿Puede ser Vladimir Putin condenado por la guerra en Ucrania?

Las imágenes de la masacre acometida en Bucha (Ucrania) por parte del ejército ruso han conmocionado al mundo. Tras su salida de la localidad, se han encontrado cientos de cuerpos de civiles ejecutados en las calles.

Hechos que han sido condenados por la comunidad internacional y por los que la Unión Europea ha anunciado que impondrá de manera urgente nuevas sanciones contra Rusia.

Además, el ministro ucraniano Kuleba ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) y otras organizaciones que manden una misión a Bucha y al resto de suburbios del país que han estado ocupados por el ejército ruso para comprobar que, efectivamente, se trata de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

¿Qué son los crímenes de guerra?

Desde Acnur explican que el Derecho internacional y la Convención de Ginebra define los crímenes de guerra como "las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado".

Por su parte, los hechos que están catalogados como crímenes de guerra son los siguientes:

El asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos.

a Deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados.

para obligar a realizar en territorios ocupados. Genocidios contra la población.

contra la población. La toma y ejecución de rehenes.

L a destrucción o devastación injustificada de poblaciones.

injustificada de El robo de bienes públicos o privados.

¿Quién juzga los crímenes de guerra?

Los crímenes de guerra son juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), es un tribunal universal permanente, que fue creado el 17 de julio de 1998 por el Estatuto de Roma. Tiene su sede en La Haya, Holanda, e "investiga y, cuando corresponde, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión".

El pasado 28 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim AA Khan QC, solicitó una autorización para abrir una investigación sobre la situación que se está viviendo en Ucrania a causa de la invasión de las tropas rusas desde el pasado 24 de febrero.

Según explica, el 2 de marzo ya había recibido en su Oficina referencias a la situación en Ucrania, de 39 de los estados que forman parte de la CPI, por lo que abrió de manera inmediata la investigación y recopilación de datos. Actualmente se han sumado Japón y Macedonia del Norte, por lo que el número de países que han denunciado la situación en Ucrania han aumentado a 41.

"Las investigaciones criminales internacionales requieren la participación de todos aquellos que puedan tener información relevante para nuestro trabajo. Los testigos, los sobrevivientes y las comunidades afectadas en particular deben estar empoderados para contribuir activamente a nuestras investigaciones. No puede haber espectadores en nuestro esfuerzo por establecer la verdad y perseguir a los presuntos responsables de crímenes internacionales", ha comentado el fiscal.

Por ello, el CPI ha abierto un canal de comunicación para que todas las personas que posean información relevante la envíen.

No hay justificación legal, no hay excusa, para ataques indiscriminados o desproporcionados en sus efectos sobre la población civil

Asimismo Karim AA Khan QC concluye el texto recordando "que si los ataques se dirigen intencionalmente contra la población civil: eso es un crimen. Si los ataques se dirigen intencionalmente contra bienes civiles: eso es un crimen. Insto encarecidamente a las partes en conflicto a que eviten el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. No hay justificación legal, no hay excusa, para ataques indiscriminados o desproporcionados en sus efectos sobre la población civil".

¿Puede ser juzgado Vladimir Putin por la situación en Ucrania?

Según ha explicado a Onda Cero el abogado penalista Javier Iglesias, Rusia no ha suscrito el tratado de creación del CPI, es decir, no podría ser juzgado por él porque "no tiene competencia". Para que Putin fuese juzgado se tendría "que crear uno aparte como sucedió con Yugoslavia (1993) o Ruanda (1994)".

Sin embargo, sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) el encargado de crear este tribunal penal internacional en el que se condenasen los hechos que están sucediendo en Ucrania. Consejo del que forma parte Rusia y que, además, tiene derecho a veto, por lo que resultaría muy improbable que se llegue a conformar. Por otra parte, cabe recordar que Vladimir Putin también tiene inmunidad como jefe de Estado.

En cualquier caso, si por casualidad se llega a poner a Putin ante un tribunal, el exjuez José Yusty ha confirmado en Onda Cero que tienen que quedar claro los dos siguientes acontecimientos: Primero, "que efectivamente se han cometido crímenes de guerra por parte de los soldados", es decir, que han atacado directamente a los civiles que no eran combatientes y, en segundo lugar, "que no han actuado por iniciativa propia, de la que sería responsable el soldado, sino por una orden superior que venga directamente de Putin".

En conclusión, es muy improbable que Vladimir Putin pueda llegar a ser juzgado por un tribunal por los crímenes que se están cometiendo por parte de sus soldados en Ucrania.