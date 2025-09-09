Por qué Israel ataca Qatar: el Ejército confirma que ha lanzado un "ataque preciso" en Doha

Israel ha confirmado este martes un ataque contra la cúpula de Hamás en Doha, la capital de Qatar, en lo que supone la primera operación militar conocida de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en territorio catarí.

El objetivo: dirigentes de Hamás

Según fuentes israelíes, la ofensiva se ha dirigido contra miembros de la cúpula de Hamás que, desde hace años, utilizan Doha como sede de operaciones fuera de Gaza. En un comunicado, el Ejército confirma haber lanzado un “ataque preciso contra el liderazgo de Hamás”, al que responsabiliza directamente de la masacre del 7 de octubre y de la coordinación de la actual guerra contra Israel.

El ataque se produce apenas horas después de que el jefe negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, mantuviera en Doha un encuentro con el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Qatar denuncia una “violación flagrante”

El Gobierno catarí ha reaccionado con dureza. Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores, ha calificado la operación de “criminal” y “cobarde”, asegurando que las explosiones afectaron a edificios residenciales. Qatar denuncia que el ataque constituye “una flagrante violación de todas las leyes internacionales y un serio peligro para la seguridad de los cataríes y residentes en el país”.

El Ejecutivo ha advertido de que no tolerará “este comportamiento imprudente de Israel” y ha anunciado que se han abierto investigaciones al más alto nivel.

Se trata de la primera vez que Israel reconoce un ataque contra objetivos de Hamás en suelo catarí, lo que abre un nuevo frente en un conflicto que ya ha desbordado las fronteras de Gaza. Israel ha informado a Estados Unidos del ataque que ha lanzado contra los altos cargos de Hamás en Catar, según recogen varios medios israelíes, entre ellos la televisión pública, Kan.