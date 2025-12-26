Trump anuncia ataques de EEUU contra Estado Islámico en Nigeria en represalia por el asesinato de cristianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su país ha lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en Nigeria en represalia por la violencia que han sufrido los "cristianos inocentes".

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social. "Previamente les advertí a estos terroristas de que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", ha explicado.

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, han sido "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump.

"Múltiples" víctimas

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha manifestado su apoyo a los ataques, que han requerido el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom) los ataques contra campamentos de supuestas milicias afiliadas el Estados Islámico (EI) han provocado "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

"El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación en contraterrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes", ha indicado en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X.

"Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos"

En los últimos meses, el Gobierno estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África, y ha ordenado al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó el mandatario norteamericano en su mensaje de Truth Social.