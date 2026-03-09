Qué implica el anuncio de Macron de aumentar las ojivas nucleares en plena guerra en Irán: "La disuasión nuclear cobra importancia"

Emmanuel Macron anunció la pasada semana que Francia aumentará su arsenal nuclear en plena guerra en Irán. El presidente francés eligió el momento del anuncio en un contexto internacional de aumento de la proliferación y con un mayor europeo de su disuasión nuclear, al hablar de implicar a socios que quieran sumarse a la propuesta, aunque sin compartir nada sobre las cifras ni su uso.

Cuántas ojivas nucleares tiene Francia y el resto de países

La decisión de Macron tiene varias implicaciones para Europa. La primera es que Francia aumentará su arsenal nuclear, que actualmente tiene 290 ojivas nucleares, siendo el cuarto país con más cabezas por detrás de Rusia -que tiene más de 6.000-, Estados Unidos -más de 5.000- y China -con 350-.

El presidente de Francia no concretó cuánto aumentará el arsenal y no van a ser transparentes, como señala Alba Leiva en El Orden Mundial, en Julia en la onda. "Es una medida en contra de la no proliferación en materia de cantidad de ojivas, pero todavía no dan el paso de saltarse todo el acuerdo y compartir esas capacidades con otros países", afirma, para después subrayar que Macron recalcó que "no compartirán el mando de sus capacidades nucleares".

El objetivo de Macron es conservar la capacidad de disuasión ante un adversario que se pudiera plantear un ataque con los intereses "vitales" de Francia. "Para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser potente", declaró un Macron que tildó a Rusia de "gran riesgo" para Europa, como la expansión de las capacidades de Pakistán, India o Corea del Norte, así como la guerra en Oriente Próximo.

Así, Alba Leiva cree que es una respuesta "a los tiempos que corren", donde la disuasión nuclear "vuelve a cobrar importancia": "Más aún en un contexto en el que Estados Unidos ya no es un socio fiable, aunque seguimos dentro del marco OTAN".

Qué implica para los otros países europeos

Macron destacó que una amenaza para la supervivencia de sus vecinos también afectaría a los intereses franceses, por lo que no pueden limitarse a sus propias fronteras. Habló especialmente de Reino Unido, el otro país europeo que dispone del arma atómica y con el que ha dado más pasos para su coordinación militar.

En cuanto a la "disuasión avanzada", como la llamó Macron, esto significa la implicación de otros países europeos en sus propios ejercicios y en la reflexión de la estrategia, así como el despliegue de fuerzas francesas en esas naciones. En los diálogos han estado también Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Con ellos habrá órganos bilaterales para mantener una comunicación política, aunque Francia no compartirá nunca la decisión de recurrir al arma nuclear ni el límite para definir los intereses vitales a los que hizo referencia Macron. Estos encuentros se añadirán a la misión nuclear de la OTAN bajo el paraguas de EEUU, en la que Francia no participa.