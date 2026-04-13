La publicación que Trump ha borrado de sus redes ante las críticas, hasta de sus seguidores

Jugar siempre al límite tiene estos riesgos y Trump lo sabe. El presidente de Estados Unidos eliminado de su red social Truth Social una controvertida imagen en la que aparecía representado como Jesucristo tras las numerosas críticas, incluso desde sectores afines y figuras del cristianismo conservador.

La imagen, generada con inteligencia artificial, mostraba a Trump con una túnica blanca y la mano extendida sobre la frente de un hombre en una cama de hospital, en una escena que evoca una curación milagrosa. A su alrededor aparecían símbolos patrióticos como la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, un águila, fuegos artificiales y cazas militares.

La publicación llegó horas después de que el propio Trump cargara contra el papa León XIV, al que calificó de "débil" en materia de seguridad y "terrible" en política exterior.

El contenido permaneció publicado durante más de 12 horas antes de ser retirado. Un siginificativo movimiento, ya que Trump ve como una muestra de debilidad el retractarse.

La imagen que ha borrado Donald Trump tras publicarla en Social Truth | Trump

Críticas desde su propio entorno

"Esto debería eliminarse inmediatamente. No hay ningún contexto en el que esto sea aceptable", escribió Sean Feucht, activista cristiano vinculado a eventos religiosos relacionados con la administración Trump.

En la misma línea, Riley Gaines, activista política conservadora, señalaba que "Dios no puede ser objeto de burla" y cuestionó el sentido de la publicación: "No entiendo por qué publicaría esto. ¿Busca una reacción o realmente piensa así?".

También el conservador Brilyn Hollyhand calificó la imagen de "blasfemia grotesca" y lanzó un mensaje directo: "La fe no es un accesorio. No necesitas representarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola".

Otros analistas cercanos al entorno republicano fueron aún más duros. "Esto es blasfemo", señaló Jon Root, mientras que la podcaster católica Isabel Brown describió la publicación como "repugnante e inaceptable".

La polémica se produce en medio del enfrentamiento entre Trump y el papa León XIV, que en los últimos días han intercambiado críticas por sus posturas sobre la guerra y la política internacional.