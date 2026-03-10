La pregunta de Alsina en Espejo Público: "¿Quién es Trump para decidir qué jefes de estado deben morir y cuáles pueden vivir?"

Carlos Alsina y Susanna Griso han vuelto a conectar esta semana sus programas, Más de uno y Espejo Público, para analizar conjuntamente la actualidad internacional en Oriente Próximo y la política nacional española, marcada por las elecciones de Castilla y León que se celebran este domingo.

Durante la conversación, ambos periodistas abordaron en primer lugar las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien justificó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán pese a que vulneraría la legalidad internacional. Para la dirigente europea, el orden internacional vigente habría quedado superado, una afirmación que generó críticas en el debate público.

Alsina advirtió de los riesgos de asumir ese planteamiento. "El problema es que parece que estemos celebrando que el nuevo orden ha caducado", señaló el periodista de Onda Cero. Además, apuntó que Von der Leyen parece haber hablado a título personal, ya que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo Europeo han celebrado un debate formal para fijar una posición común sobre este asunto.

En este contexto, ambos comunicadores hicieron referencia a la entrevista que Alsina realizó ese mismo día a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien expresó su discrepancia con las palabras de Von der Leyen y defendió la necesidad de mantener el respeto al derecho internacional como base del sistema global.

Alsina señaló que la mayoría de los líderes de la Unión Euroepa comparten parte del diagnóstico sobre la pérdida de fiabilidad de Estados Unidos como socio estratégico para la defensa europea. En su opinión, Europa debe asumir con realismo esta situación y avanzar hacia una política de defensa propia que le permita actuar con mayor autonomía en el escenario internacional.

Sin embargo, el periodista subrayó que una cosa es reconocer ese cambio geopolítico y otra muy distinta justificar que Estados Unidos o Israel puedan saltarse la legalidad internacional. En ese sentido, se preguntó: "¿Quién es Donald Trump para decidir qué jefes de Estado deben morir y cuáles pueden vivir?", criticando la legitimidad de decisiones unilaterales de este tipo.

El PP a expensas de Vox

La conversación también se trasladó a la política española, con especial atención a la situación de María Guardiola en Extremadura. Alsina consideró poco "seria" la estrategia de Santiago Abascal y su partido al supeditar posibles acuerdos de gobierno en comunidades como Aragón o Extremadura a los resultados de las elecciones de Castilla y León. "Los partidos deben defender los intereses de los ciudadanos en cada región", sostuvo.

Por su parte, Griso explicó el crecimiento electoral de Vox como una expresión del malestar de una parte del electorado con el resto de formaciones políticas, lo que, a su juicio, hace que muchos votantes no presten demasiada atención a las estrategias parlamentarias. Aun así, reconoció su sorpresa por el crecimiento sostenido de la formación en las encuestas.

Alsina recordó finalmente que Onda Cero ofrecerá una cobertura especial de los comicios autonómicos, con un programa en directo desde las 20:00 horas para seguir el escrutinio y analizar los resultados de las elecciones en Castilla y León.