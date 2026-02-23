La Policía británica detiene al exministro Peter Mandelson por sus vínculos con Jeffrey Epstein

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes al exministro y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson por "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", ha indicado en un breve comunicado un portavoz de la Policía.

Tres pagos de 25.000 dólares

Su detención se produce después de evidenciar los lazos con el pederasta al comprobar que entre los millones de archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos aparecían tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

En los correos electrónicos que se desprenden de los archivos publicados, se evidencia una relación más estrecha de lo esperado entre Mandelson y Epstein. El exlaborista, quien este mes abandonó su puesto en la Cámara de los Lores, había reconocido que lamentaba "muy profundamente" su relación con Epstein. Sin embargo, por ahora no ha efectuado declaraciones públicas sobre las últimas revelaciones, apunta la agencia Reuters.

Escándalo político en Reino Unido

Previo a su detención, las autoridades británicas registraron las viviendas de Mandelson en Londres y el oeste de Inglaterra a principios de este mes. El arresto del exministro se produce solo cuatro días después de la detención del expríncipe Andrés, que también fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, aunque él siempre ha negado cualquier irregularidad.

Respecto a los motivos del arresto, la normativa británica recoge que una condena por conducta indebida en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Según apunta Reuters, esta debe ser juzgada en un Tribunal de la Corona, el cual se encarga de los delitos penales más graves.

La relación de Mandelson con Epstein, quien murió en prisión en 2019, ha creado un escándalo en la política británica al forzar la dimisión de dos altos cargos del gobierno. En consecuencia, el ministro Keir Starmer se enfrenta a peticiones de dimisión por el nombramiento del exlaborista.