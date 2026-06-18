PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo pide suspender el diálogo de la Unión Europea y Cuba si no se avanza hacia la democracia

La isla debe dar "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

ondacero.es | EFE

Madrid |

Un grupo de exiliados cubanos pide la intervención militar contra su propio país en una protesta celebrada en Miami.
Un grupo de exiliados cubanos pide la intervención militar contra su propio país en una protesta celebrada en Miami. | Europa Press

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el Gobierno de la isla no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

El texto condena la "represión sistemática del régimen cubano"

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

En particular, "la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos".

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