El Parlamento Europeo pide suspender el diálogo de la Unión Europea y Cuba si no se avanza hacia la democracia

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el Gobierno de la isla no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

El texto condena la "represión sistemática del régimen cubano"

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

En particular, "la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos".