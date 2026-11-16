Un mes después de la aprobación por parte de la Unión Europea (UE) de una ley que permite la creación de centros de deportación en el exterior, cinco países europeos -Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos- han cerrado un pacto con Ruanda para trasladar a las personas a las que se les deniegue el asilo europeo.

Esta ley fue aprobada el pasado 1 de octubre. Se basa en el 'modelo Albania' impulsado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que se mostró a favor, mientras que España fue el único país que votó en contra y Bélgica se abstuvo.

Capacidad para 100 personas

El acuerdo, tal y como ha explicado el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos, establece que solo podrán ser trasladados al país africano aquellos solicitantes de asilo que sean rechazados en firme, es decir, que ya hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.

El proyecto cuenta con el respaldo de una veintena de Estados miembros y solo se enviarán migrantes adultos que hayan agotado todas las vías leales para permanecer en la UE y que tengan pendiente una orden de retorno que sus países de origen se niegan a cumplir.

Este "centro de acogida" tiene capacidad para 100 personas, 20 por país y hará las veces de proyecto piloto, ya que si funciona, explica Jacobo, se crearán nuevos centros. Además, el objetivo es mandar "una señal disuasoria". La primera ministra de Dinamarca, Mette Eriksen, ha calificado el proyecto como "un paso crucial".

Bruselas lo celebra y Sánchez no le ve futuro

Desde Bruselas, que está a la espera de conocer los detalles del proyecto y evaluar si pueden destinarse fondos al mismo, "celebran" la iniciativa y sus servicios han "seguido de cerca los trabajos preparatorios" de los cinco países para la creación del centro, tal y como ha indicado el portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert.

Además, ha indicado que la Comisión valora los "esfuerzos" realizados por los cinco gobiernos y toma nota del "minucioso trabajo preparatorio" para poner en marcha el proyecto, incluidas "medidas para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la estrecha colaboración con los organismos de Naciones Unidas en este proceso".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la medida. "No le veo ni futuro ni humanidad a esa solución", ha señalado este lunes Sánchez en una entrevista en Informativos Telecinco. Respecto a su gestión de la crisis migratoria en Ceuta por la entrada masiva de migrantes el pasado verano y el aumento de entradas en las últimas semanas en las Islas Canarias, ha defendido que se siente "como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos".