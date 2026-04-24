Netanyahu ocultó el tratamiento de cáncer de próstata para que no se publicara "en plena guerra"

Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue diagnosticado con un cáncer de próstata hace más de año. Este viernes, la oficina del mandatorio ha confirmado que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia, que terminó siendo "completamente exitoso".

Este informe tenía prevista su publicación hace dos meses, pero el líder israelí pidió su retraso para que "no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel".

En el documento compartido este viernes por parte de la administración israelí, se explica que el pasado 29 de diciembre de 2024, Netanyahu fue sometido a tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata. En una resonancia magnética de seguimiento rutinario posterior, se apreció un pequeño foco de menos de 1 centímetro, con "características sospechosas en la próstata".

Tras esto, a raíz de un examen más exhaustivo, se reveló que se trataba de un cáncer benigno de próstata "sin metástasis". El informe destaca que "este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada, resaltando que Netanyahu terminó por decantarse por esta segunda opción. El tratamiento, según el propio informe, fue "un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión".

Netanyahu se someterá a una cirugía que le mantendrá ingresado varios días

A pesar del éxito de este tratamiento, Benjamín Netanyahu solicitó (con éxito) el aplazamiento de las audiencias de su juicio por corrupción, que estaban previstas para esta misma semana. El primer ministro israelí justificó que se tiene que someter a una intervención quirúrgica para extirparle la próstata. Por tanto, esta cirugía le obligará a permanecer ingresado durante varios días, lo que ha servido para justificar este aplazamiento.