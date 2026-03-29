El ministro de Exteriores israelí carga contra Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel"

"Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". Así se ha referido el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, a Pedro Sánchez después de que este criticase la actuación de la policía israelí contra el jefe de la Iglesia católica en Jerusalén.

"Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Pedro Sánchez no dijo nada", ha publicado en X el dirigente israelí junto a una fotografía de un fragmento de misil iraní interceptado que cayó la semana pasada cerca del Santo Sepulcro. "Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles 'Feliz Navidad', nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

El titular de Exteriores insistió en que "Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya públicamente a Sánchez".

Oleada de críticas

Pero no solo ha sido España la que se ha posicionado en contra de la decisión de Israel este domingo, sino que otros muchos países también han hablado al respecto, como Italia, uno de los primeros países en reaccionar.

Así lo hizo Giorgia Meloni, que trasladó su condena sin paliativos a lo ocurrido: "Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad tan central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa".

También se ha pronunciado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha ofrecido su "pleno apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impide celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro".

Incluso el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, considerado muy cercano a las autoridades israelíes, ha trasladado su consternación ante la medida. Si bien Huckabee admite la necesidad de establecer esta clase de reglas, el embajador estadounidense ha resuelto que lo ocurrido "constituye un lamentable abuso de poder que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial".