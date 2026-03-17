Marta García Aller se pregunta por el plan de Trump para Cuba: "Habla de la isla como si fuera 'Tu casa, a juicio'"

Mientras continúa los bombardeos en Irán y los petroleros se acumulan en el estrecho de Ormuz, Trump acaba de decir que sería un "gran honor" tomar Cuba. Como el promotor inmobiliario que nunca ha dejado de ser, asegura que en la isla "no tienen nada (...) pero tienen buena tierra y paisajes bonitos". Ah, y buen clima. Dice que miremos qué buenas vistas tiene. Antes, todo esto era revolución.

¿Está Trump simplemente queriendo cambiarnos de tema, para tapar el creciente fiasco iraní, o planea una operación militar en Cuba de verdad? Puede que ambas cosas a la vez. Ya que no puede ganar una guerra, aspira a ganar audiencia. Y como cada vez más gente cuestiona qué está haciendo EEUU en Irán, donde lo más parecido a un éxito ha sido cambiar al tirano Ayatolá Jamenei de 86 años por otro Jamenei de 56, sale con tomar Cuba.

Ya que no puede ganar una guerra, aspira a ganar audiencia

Trump quiere cambiar de tema. Efectivamente, en Cuba no hay de nada. Ni libertad. Ni luz. Ni alimentos. Ni transporte. No entra una gota de combustible hace tres o cuatro meses, desde que Trump tomó el control de Venezuela. Desde entonces, ha vaticinado varias veces que Cuba está cerca del colapso. Pero si hay un pueblo entrenado en vivir en medio del colapso es el cubano. ¿Qué planes tiene Trump para Cuba? ¿Tiene un plan?

Según The New York Times, Washington exige la salida del presidente Miguel Díaz-Canel. Tiene en mente es una operación rápida, como la venezolana. Trump habla de la isla como si fuera 'Tu casa, a juicio'. Le ve potencial. Hay que echarla abajo y volver a hacerla. No tiene de nada, pero mira qué vistas. Es el comandante en jefe de un reality de reformas, pero con el mundo.

Mira lo que está pasando en Irán. Trump pensaba reformarlo en dos patadas. Y después de insistir en que va ganando la guerra, acaba de pedirle ayuda a la OTAN. Con las intervenciones rápidas hay que tener cuidado. En cualquier momento, echas un muro abajo y aparece amianto.

¿Moraleja?

Cuba, en vilo y sin luz,

Mientras el lío sigue en el estrecho de Ormuz