Marta García Aller pone el foco en los asesinados en el conflicto en Oriente Medio: "Qué poco hablamos de muertos en esta guerra"

Mira que estamos hablando de la guerra de Irán, del Estrecho de Ormuz, de la tregua (que apenas 24 horas después ya está haciendo aguas); y hablamos del precio del petróleo y de las bolsas... Bueno, y de Trump, anda que no hablamos de Trump. ¿Y sabes de qué no estamos hablando apenas? De los muertos.

Hemos hablado mucho de cómo nos va a subir el precio de la gasolina y de los fertilizantes y de las hipotecas y los medicamentos, ¿pero de muertos? Qué poco hablamos de muertos en esta guerra.

Y eso que no para de morir gente. Es lo que tienen las guerras. Pero apenas hablamos de los muertos. Apenas los vemos. Solo en las últimas horas, desde que se supone que empezó la tregua que ya no está claro que siga vigente, cazas israelíes han lanzado 160 bombas en 10 minutos. 10 minutos mortales en el Líbano. 250 muertos y mil heridos que están colapsando hospitales.

Y Teherán responde a los bombardeos del Líbano con ataques a infraestructuras de países del Golfo. Ah, y el estrecho de Ormuz sigue sin estar abierto. Vaya tregua, ¿eh? Llena de bombas y dudas. Pero espera, que yo te iba a hablar de muertos.

En Irán, desde el 28 de febrero, han muerto en los bombardeos unos 3.600 iraníes, la mitad civiles, según la BBC. Esto sin contar los iraníes que sigue matando el régimen de los ayatolás o encarcelando brutalmente, porque el régimen de los ayatolás ahí sigue. Eso no ha cambiado con esta guerra.

Lo que sí ha cambiado es que los países del Golfo que antes eran percibidos como un oasis de estabilidad, ya no lo son. Más de 30 personas han muerto en ataques con misiles y drones iraníes contra esos estados árabes del Golfo. Y 24 personas han muerto en Israel y la Cisjordania ocupada. De los que siguen muriendo en Gaza por los ataques israelíes es más difícil seguir la cuenta porque desde aquel otro alto al fuego dejamos de contar. Pero aquella era otra guerra, otra tregua.

¿Moraleja?

¡Qué alto al fuego más incierto!