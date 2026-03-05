Marta García Aller lamenta la "excepción española" en el contexto internacional: "Resulta agotador verlo todo con el eje sanchismo/antisanchismo"

De todas las cosas que se están desmoronando últimamente, con el mundo cada vez más patas arriba por el fuego cruzado entre Israel e Estados Unidos contra Irán, e Irán contra todos, con la economía mundial en vilo por el cierre del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo (y con él la posible inflación de todo lo demás), aquí andamos calculando si el 'No a la guerra' movilizará el voto progresista si al presidente Sánchez le da por convocar elecciones.

Resulta agotador, de verdad, que tengamos que verlo todo con el eje sanchismo/antisanchismo. Hasta el riesgo de una tercera guerra mundial. Veamos. Un torpedo disparado por un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka, el primer torpedo en combate lanzado por EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, mientras calculamos si cuando Sánchez planta cara a Trump está en realidad calculando un 'superdomingo' electoral esta primavera que haga coincidir las elecciones andaluzas, con las catalanas y las generales. Y, ojo, que a lo mejor es lo que está haciendo. Usar la política exterior para las cuitas internas es un vicio muy español.

Entre tanto, el sistema de defensa de la OTAN ha derribado un misil iraní en dirección al espacio aéreo de Turquía y cazas griegos han despegado de Chipre por unos objetos sospechosos desde Líbano. Y Estados Unidos está animando a los kurdos iraquíes a entrar en el conflicto contra Irán. Un avispero que aumenta el riesgo de una guerra civil si el régimen de los ayatolás termina de colapsar del todo.

Ahora intenta seguir el caos de la geopolítica global, cotejándola con el calendario de Ábalos en el Supremo, la sucesión de Yolanda Díaz en Sumar y cómo de descolocado pillaría esto a Junqueras y Puigdemont. Lo de Irán no, lo del superdomingo.

Si los cálculos de Sánchez son electorales, le interesará saber que Pete Hegseth, el ex presentador de la Fox convertido en secretario de Defensa, mejor dicho, de Guerra, … Hegseth reconoce que el conflicto va para más largo de lo previsto. Ocho semanas ya. A ver cómo cuadra eso con las andaluzas.

¿Moraleja?

La guerra se descontrola

aquí continúa la excepción española