Marta García Aller, sobre la extensión del conflicto en Oriente Medio: "De esta guerra ni siquiera sabemos bien por qué empieza"

De las guerras, de casi todas las guerras, sabemos cuándo empiezan pero no cuándo terminan. De esta ni siquiera sabemos bien por qué empieza. El sábado, cuando empezaron los bombardeos a Irán, Trump apuntaba a un cambio de régimen. Algo rápido, al estilo venezolano. Arengó a los iraníes a sublevarse y tomar el control de su gobierno. Muerto Jamenei, Trump dijo que los iraníes querían negociar, luego resultó que no. Y en Washington ya no saben quién manda en Irán. Trump le ha dicho hace un rato a la CNN que es como la cola del paro.

Pero ayer el Pentágono insistía en que no, que esta no es una guerra para el cambio del régimen teocrático. Que sería un efecto colateral. Es para desarticular los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes. Esos que hace unos meses Trump presumía de haber desarticulado completamente.

También dijo que la ofensiva duraría dos o tres días, luego que cuatro o cinco semanas. Ahora que la guerra durará "lo que sea necesario" y que "lo peor está por llegar". Inicialmente, iban a ser solo ataques aéreos. Ahora no descartan tropas sobre el terreno. Así que el mundo se asoma al caos, pero no sabemos bien por qué. Ni cuánto durará. Ni con qué consecuencias.

Entre tanto, en Irán, van más de 500 víctimas civiles por los bombardeos, según La Media Luna Roja Iraní, aunque es muy difícil calcular cuántos son de las bombas y cuántos de la represión iraní. Hay ciudades en las que la Guardia Revolucionaria ha prohibido salir a la calle a la gente. Así que los iraníes tienen pocas posibilidades de ponerse a salvo. ¿Salen a protestar como les pedía Trump, a riesgo de les mate el régimen, acusándoles de terrorismo? ¿O se quedan atrapados en casa a riesgo de que les caiga una bomba de Trump?

De momento, EEUU e Israel han atacado Irán; Hezbolá a Israel; Israel al Líbano; Irán a Emiratos, Irak, Kuwait, Dubai y Qatar. Y los mercados caen, y el petróleo sube (y más que va a subir).

¿Moraleja?

El conflicto se extiende por la región,

mientras contenemos la respiración