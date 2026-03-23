Marta García Aller avisa sobre la frivolidad en la guerra de Irán: "¿Somos realmente conscientes de lo que está en juego?"

Es difícil tomar perspectiva de los hechos históricos cuando se está dentro de ellos. A ver si esto ayuda. El director de la Agencia Internacional de la Energía calcula que el mundo está perdiendo 11 millones de barriles de petróleo al día, más que las crisis energéticas de 1973 y 1979… ¡juntas!. Equivale a dos crisis petroleras y una del gas, todo junto.

Entre tanto, Trump ha lanzado un ultimátum a los iraníes este fin de semana. La Guardia Revolucionaria ve el órdago y sube la apuesta. El presidente de EEUU dio 48 a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y, si no, amenaza con atacar sus centrales eléctricas. Y el régimen iraní ha respondido con otra amenaza: si Trump ataca, dejará cerrado Ormuz y atacará las desaladoras de agua vitales para sus vecinos del Golfo.

Es decir, EEUU amenaza con destruir Irán. E Irán, la economía global. Y lo cierto es que ambos pueden lograr sus objetivos. Normal que las bolsas se desplomen, cada vez más conscientes de que en esta pelea de gallos zumbados salimos perdiendo todos.

Las bolsas caen, el petróleo sube. La Agencia de la Energía está estudiando liberar más barriles de petróleo almacenado para los 'por si acasos'. Pero el tamaño de este 'por si acaso' no estaba previsto. Ya se han liberado para controlar el shock 400 millones de barriles de petróleo, es decir, más de un 20% de las reservas totales. Pero los órdagos entre el presidente de EEUU y los ayatolás de repuesto crecen y esa reserva disminuye.

¿Somos realmente conscientes de lo que está en juego? Pues no ayuda mucho que la Casa Blanca esté compartiendo vídeos de la guerra con la canción de la Macarena, del Call of Duty y hasta una partida de bolos armados con rifles etiquetados como "Funcionarios iraníes", que son golpeados por una bola con la bandera estadounidense que se transforma en un avión. El régimen iraní también comparte animaciones frívolas para redes de cómo bombardea barcos en el estrecho de Ormuz mientras una carita de Trump enfurece con un emoji. Y así no hay quien tome perspectiva.

¿Moraleja?

Amenazan con dejar el mundo en ruinas

como si jugaran al buscaminas