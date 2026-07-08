Marta García Aller advierte sobre la candidatura de Marine Le Pen para la presidencia de Francia: "Lo que está en juego es el futuro de Europa"

Anda el mundo tan dislocado que ahora estar condenado, condenada, por malversación puede ser una ventaja electoral. Marine Le Pen será candidata a las elecciones de Francia. Y regresa, además, como favorita. Es la máxima superviviente de la política francesa.

Ayer tres jueces confirmaron su condena por malversación de fondos, pero le permiten presentarse como candidata de su partido el año que viene, aunque tenga que llevar un brazalete electrónico por el arresto domiciliario.

Será el cuarto intento de Le Pen. En el 22 perdió contra Macron con un 41% de los votos. Después de la penúltima decepción del macronismo, el partido de la candidata de extrema derecha es el favorito. Y estar condenada por la Justicia no solo no la frena en las encuestas, sino que puede ser una retorcida ventaja para alguien que ha hecho carrera agitando a los votantes contra el sistema y denunciando una persecución contra ella. De qué me sonará esto. A favor de Le Pen también cuenta la épica de la resurrección cuando todo el mundo, incluso en su partido, la daba por acabada. ¿No te resulta familiar?

En tiempos tan fértiles para el populismo, el calvario legal pasa de ser una vergüenza a dar un aura especial entre los fieles. No verán incoherencia en que tenga una condena judicial la que promete ley y orden (que es como la ultraderecha llama a la regeneración). Ser víctima de una persecución judicial, real o ficticia, ya puntúa más que la coherencia.

El regreso de Le Pen frustra además las tibias esperanzas europeístas de que, de ganar las próximas elecciones la extrema derecha francesa, fuera con Jordan Bardella, delfín de Le Pen, más inexperto y menos antieuropeísta que su mentora. En Bruselas cundía la percepción de que Bardella sería un mal menor, más pragmático y gobernable, al estilo Meloni.

A diferencia de Le Pen, Bardella nunca prometió abolir la Comisión Europea, sacar a Francia de la UE ni abandonar la zona euro. Lo que está en juego si gana Le Pen no es solo el futuro de Francia, también de Europa.

¿Moraleja?

Como en Francia gane Le Pen

la Unión Europea será su rehén