El Louvre de nuevo en el ojo del huracán: destapan un fraude de entradas "a gran escala" y varias salas cierran por inundación

Desde el robo de joyas el pasado 19 de octubre, el museo del Louvre, el más visitado del mundo, ha sufrido una serie de problemas que han puesto en evidencia sus fragilidades, tanto estructurales como de gestión. La última ha sido el descubrimiento de un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala" que el propio museo detectó.

Nueve personas han sido detenidas, entre ellas dos empleados del museo, guías turísticos y una persona "sospechosa de haber organizado la red", según ha informado la Fiscalía de París, que ha cifrado en más de "10 millones de euros" el perjuicio para el Louvre. Esta red de venta de entradas falsas y de sobreventa de visitas guiadas iba dirigida sobre todo a turistas chinos, según Le Parisien.

También se han intervenido tres vehículos, 130.000 euros en efectivo y casi 200.000 euros en cuentas bancarias

La operación se ha llevado a cabo tras un informe del propio Louvre "como parte de su política antifraude y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la Policía sobre prácticas fraudulentas", ha señalado la entidad.

Además de las detenciones, según una fuente policial citada por el mismo medio, también se han intervenido tres vehículos, 130.000 euros en efectivo, casi 200.000 euros en cuentas bancarias y varias cajas de seguridad bancarias con la misma cantidad de efectivo en su interior.

Esta operación ha provocado que la dirección del Museo lleve a cabo un plan antifraude estructurado, con medidas como "un mapeo del fraude, medidas correctivas (legales, técnicas y de control) y el seguimiento de resultados", según el comunicado de la entidad.

Una segunda inundación en los últimos meses

A esto se suma el cierre de varias salas tras una nueva inundación provocada por la rotura de una tubería. Es el segundo incidente de este tipo en los últimos meses y ha afectado a la 'Sala Cuadrada', donde se encuentran las colecciones de la Grecia preclásica. Como precaución, otras salas también han sido cerradas al público.

La anterior inundación afectó a cientos de libros antiguos, mientras una afectación en las vigas en la galería Campana obligó al cierre parcial del lugar. No hay que olvidar tampoco que el museo ha cerrado durante varios días desde que comenzó el 2026 debido a la huelga de personal en protesta contra sus condiciones laborales y las del establecimiento. Todo ello ha agravado la crisis reputacional del mismo.