Jacinda Ardern anuncia su dimisión como primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, de 42 años ha anunciado su dimisión argumentando que no le quedan fuerzas para seguir liderando el país. Además, ha avanzado que no se presentará como candidata a las elecciones que se celebrarán el próximo mes de octubre.

"No more in the tank", así ha anunciado, visiblemente emocionada, Arden su marcha tras cinco años y medio en el Gobierno. También ha explicado que han sido unos años muy duros como primera ministra y ha alegado que ella es simplemente un ser humano, por lo que necesita dar un paso al lado. "Se puede ser amable y fuerte, y también ser el tipo de líder que sabe cuándo es el momento de marcharse", ha matizado.

Jacinda Ardern dejará su cargo como primera ministra el próximo martes 7 de febrero y las elecciones se celebrarán unos meses más tarde, el sábado 14 de octubre.

La líder de Nueva Zelanda ha reconocido ante la prensa que "habrá mucha discusión sobre las consecuencias de esta decisión y sobre las posibles razones reales" que le han llevado a dejar el cargo. Aunque considera que "el único aspecto interesante" es que es humana.

Un referente del progresismo y el feminismo en la política mundial

Arden llegó al Gobierno de Nueva Zelanda con 37 años y se convirtió rápidamente en un referente del progresismo y el feminismo en la política mundial. Asimismo, en octubre de 2020, después del confinamiento por coronavirus logró revalidar el mandato e, incluso, algo que el Partido Laborista no había conseguido desde 1996, gobernar en solitario.

Sin embargo, en el tercer año de su segunda legislatura, las encuestas señalan que la neozelandesa ha perdido fuelle a causa del la subida del coste de la vida y ante una posible recesión que podría vivir el país este 2023.

Familia mormona

Jacinda Arden nació en el seno de una familia humilde el 26 de julio de 1980 en Hamilton, en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Durante su infancia vivió en Morrinsville y Murupara con sus padres, un policía y una antigua feligresa de un templo mornón, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Al igual que su familia, la actual primera ministra fue una devota mormona durante su infancia y adolescencia. Pero, tal y como contó la propia Ardern durante una entrevista en 2017, renunció a su fe a causa de la posición de la Iglesia sobre la comunidad LGTBI cuando ella compartía piso con tres amigos gais. De hecho, años después, en 2013, Arden votó en el Parlamento a favor del matrimonio igualitario.

Por su parte, Jacinda Arden se afilió a los 17 años al Partido Laborista a los 17 años y comenzó a destacar rápidamente en las juventudes. En cuanto a los estudios, se licenció en Comunicaciones por la Universidad de Waitako.

La gobernante más joven del mundo

Además de haber sido la parlamentaria más joven de Nueva Zelanda en 2008. En agosto de 2017 sucedió al frente del laborismo a Andrew Littler y en septiembre de ese mismo año se alzó victoriosa en las elecciones de su país. De esta manera, a los 37 años, Arden se convirtió en la dirigente más joven del mundo.

Aparte del coronavirus, uno de los momentos más duros de su legislatura fue el 15 de marzo de 2019, cuando un hombre realizó un tiroteo xenófobo en dos mezquitas de la localidad de Christchurch, asesinando a 51 personas. La primera ministra reaccionó rápidamente reformando la ley de tenencia de armas, hizo gala de empatía vestida con un velo islámico y convirtió el dolor de la minoría musulmana en el de todo el país al pronunciar la frase: "somos uno, ellos somos nosotros".

Polémica por haber consumido drogas

Arden levantó una gran polémica en el año 2020, tras reconocer durante su debate electoral contra la líder conservadora del Partido Nacional, Judith Collins, que había probado el cannabis "hace mucho tiempo".