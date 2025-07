Trump anuncia aranceles del 30% a las importaciones de la Unión Europea a partir del 1 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición, a partir del próximo 1 de agosto, de aranceles del 30% para todos los productos de la Unión Europea.

"A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la Unión Europea un arancel de solo el 30% sobre los productos de la UE enviados a Estados Unidos, independiente de todos los aranceles sectoriales", ha hecho saber a través de una carta publicada en su plataforma Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Como ha hecho en días previos con otros países, Trump ha explicado que dará marcha atrás en su decisión "si la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos".

"De hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria; es decir, en cuestión de semanas", añade la misiva antes de avisar de que si por alguna razón la UE decide aumentar sus aranceles y tomar represalias, "la cantidad que elija para aumentarlos se añadirá al 30% que cobramos".

También ha anunciado aranceles del 30% para México

Trump también ha anunciado aranceles del 30% para México a partir del 1 de agosto. En una carta en Truth Social ha asegurado que estos aranceles son una respuesta a la "crisis del fentanilo" de la que culpa a México por su "fracaso a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra".

"México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase" ha lamentado.

Del mismo modo que para Europa, ha advertido a México de que si suben los aranceles como respuesta, esa subida -sea cual sea- será añadida al arancel del 30% estadounidense.

Aranceles a otros países esta semana

Estos aranceles a México, Europa y otros países llegan tras el fin de la pausa de 90 días anunciada el pasado mes de abril. El 9 de julio se terminó y días antes Trump ya había avisado de que mandaría cartas a los países para negociar.

Brasil ha sido el que más ha sufrido las consecuencias del fin de esta pausa, porque Trump le ha impuesto un arancel del 50% (cinco veces el anunciado el pasado 2 de abril, el Día de la Liberación). Otros países que han recibido la misiva son Filipinas (205%) Irak (30%) o Argelia (30%).