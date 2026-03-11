Instalan una escultura satírica de Trump y Epstein recreando una icónica escena de 'Titanic'

En los últimos meses se ha hablado mucho de los presuntos vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. El presidente de Estados Unidos ha sido señalado por su relación personal con el empresario, acusado de dirigir una red de abuso y tráfico sexual de menores, aunque no se ha podido probar su implicación directa en estos asuntos.

Las especulaciones sobre su relación se han reavivado en los últimos meses después de la publicación de documentos oficiales relacionados con Epstein en los que se incluyen referencias a Trump.

Es por eso que este miércoles ha aparecido frente a la Casa Blanca, en Washington, una estatua que representa a ambos magnates recreando una icónica escena de la película Titanic y unas grandes banderolas con una foto de ambos juntos en la que se puede leer el lema 'Make America safe again' ("Hacer América segura de nuevo").

En la base sobre la que está la estatua hay también una placa con una inscripción en la que se puede leer en inglés el siguiente mensaje:

"La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó sobre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos".

La escena ha provocado la curiosidad de numerosos ciudadanos y turistas que han paseado este miércoles por la zona.

Los vínculos entre ambos

Trump y Epstein se conocieron durante los años 80 y 90, época en la que Epstein comenzaba cultivar sus relaciones con diferentes empresarios, políticos y celebridades, y en la que se les pudo ver juntos en varias ocasiones.

El propio Donald Trump habló a principios de los 2000 sobre Epstein en una entrevista refiriéndose a él como "un tipo divertido", aunque el ahora presidente de Estados Unidos ha explicado que se distanciaron años después.

Entre todos los documentos publicados y desclasificados sobre la trama de Epstein, el nombre de Donald Trump aparece en varias ocasiones. Aunque no se ha podido demostrar su implicación en los crímenes, la relación entre ambos sigue siendo objeto de debate político, mediático y judicial.