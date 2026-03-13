La guerra y el cierre del estrecho de Ormuz que ponen en jaque la economía mundial: "Si sigue el bloqueo afectará a la cadena de suministro"

A punto de cumplirse dos semanas del inicio de la guerra de Irán, el estrecho de Ormuz es ahora el enclave estratégico más importante del conflicto, que amenaza, incluso, con crear una crisis global y una subida de precios, casi sin precedentes. En las últimas 48 horas, Irán ya ha amenazado con subir el precio del barril hasta los 200 dólares, lo que supondría un récord histórico. Donald Trump, por su parte, acaba de autorizar la compra de crudo ruso para contener la inflación, al tiempo que ha celebrado esa misma escalada de precios: "Vamos a hacer mucho dinero".

En el estrecho de Ormuz, como decimos, se juega todo y como prueba, un botón: por él pasan unos 20 millones de barriles diarios de petróleo -según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)-, además del 20% del comercio de gas natural licuado. Así, el bloqueo actual de esta vía marítima -ubicada entre Irán y Omán- ha generado que hasta 32 países hayan acordado la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia. Entre ellos, está España.

Los expertos ya llevan días avisando de las graves consecuencias que todo esto podría suponer a nivel mundial y es que la clave está ahora en el "tiempo". Así lo explica Gonzalo Pérez-Maura, que es el Consejero Delegado de Grupo Pérez y Cía, empresa líder en el sector naviero y logístico: "Se va a producir un bloqueo durante un periodo de tiempo y si se prolonga va a afectar a la cadena de suministro".

¿Consecuencias devastadoras para España?

Aquí Pérez-Maura sí que se muestra más cauto e, incluso, hace un llamamiento a la calma: "No va a haber riesgo de desabastecimiento, ni falta de suministro". Esto es básicamente porque la mayoría del petróleo que llega a nuestro país "no viene del Golfo Pérsico".

Si bien es cierto que sí que puede haber una traslación del precio del petróleo hacia la inflación y que hasta algunos bienes y servicios se vean afectados, no hay que tener "ningún tipo de miedo" -matiza el Consejero de Pérez y Cía- porque "nadie gana en el largo plazo" y "esta situación debería terminar más pronto que tarde".

Las reservas de España

Ahora bien, las preguntas se antojan necesarias: ¿Qué ocurre en el caso de que el conflicto se alargue? ¿Podría España quedarse sin nada de petróleo? Si el conflicto se alarga más de la cuenta y el cuello de botella continúa en el estrecho, todo pasa por esas reservas estratégicas que posee España. Y no solo eso, es que nuestro país importa petróleo de otros sitios. Gonzalo Pérez-Maura ha matizado, en este sentido, las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, sobre el hecho de que esas reservas de España 'solo' durarían 92 días:

"Hay un acuerdo de que cada país tiene sus reservas estratégicas en función del consumo que tienen. En caso de desabastecimiento total, existiría la posibilidad de tirar de ellas. Pero -y este es el matiz importante- 92 días es en el caso de que no entrara nada de petróleo. A día de hoy entra petróleo de otros sitios, tanto crudo como limpio, por lo que no habría ningún problema".

Al final, dice, todo se resume en un "tema geopolítico", porque "todo lo relacionado con Occidente se ve con riesgo de ser atacado".

La amenaza de los 200 dólares

"Si pueden permitirse el precio del petróleo a 200 dólares por barril que sigan jugando a este juego". Así se directa fue la amenaza del portavoz iraní, Ebrahim Zolfighari, que está vinculado al brazo empresarial de la Guardia Revolucionaria. Mientras los mercados y Trump no han tardado en reaccionar ante estas palabras, Pérez-Maura se ha mostrado más escéptico, porque se trata de un estrecho vinculado "con la economía global". Por eso, no debería cerrarse "más de dos o tres semanas".

¿Es, entonces, desmedida esa liberalización de petróleo por parte de la AIE? "Es una decisión de cara a calmar el mercado, para que todo el mundo esté tranquilo y que el precio se nivele", explica el Consejero Delegado de Pérez y Cía.

Como al día se consumen 104 millones de barriles, la liberación de estos 400 millones de barriles puede "amortiguar el precio y que el barril no siga subiendo".

El futuro de un petróleo a la baja

Con todo, en medio de tal situación de incertidumbre, con los mercados y el precio del barril fluctuando casi a cada minuto y con la economía mundial puesta en un brete, Donald Trump sigue mostrando su optimismo de cara a la estabilización de la situación. Ya no es solo que Estados Unidos vaya a "ganar mucho dinero" con esa inflación del crudo, es que sostiene que el precio del petróleo será más barato cuando todo esto haya acabado.

Recordemos -salvando las distancias- cuando la gasolina y el diésel se situaron por encima de los 2 euros, tras la invasión rusa en Ucrania. El precio, como es lógico, terminó bajando, pero nunca volvió a los niveles precrisis. El presidente de los Estados Unidos va todavía más allá y para Gonzalo Pérez-Maura esto "sí que es posible".

Básicamente, puede suceder porque ha habido "inversiones" para aumentar la producción, lo que puede hacer que presione "parte del petróleo a la baja". Eso sí, esa curva puede ser puntual. Pérez-Maura no cree que esa bajada se mantenga en el tiempo porque siempre va a haber una "incertidumbre" por si el conflicto se reactiva: "Siempre va a estar con un cierto incremento de precios por la peligrosidad".

¿Y si se protege el estrecho de Ormuz con buques de guerra? "Es una posibilidad", expresa, pero hay que tener en cuenta "la peligrosidad de pasar el petróleo y de exponer a las tripulaciones a un posible ataque". Esa situación, concluye, tendrá una solución temprana porque a nadie le beneficie que el estrecho de Ormuz "este cerrado", porque "cuando los problemas llaman la atención a todas las potencias se pueden solucionar".