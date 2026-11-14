Estados Unidos reabre su espacio aéreo tras la suspensión de los vuelos en su territorio

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha levantado este sábado la orden que suspendía todos los vuelos en el país tras cuatro horas de paralización que han provocado miles de retrasos y cancelaciones alegando "problemas en las telecomunicaciones".

"En estos momentos hemos abierto el espacio aéreo. Tenemos nuestros centros y nuestras torres de control de tráfico aéreo operativas", ha asegurado el secretario de Transportes estadounidense, Sean Duffy, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Duffy ha atribuido la suspensión de vuelos a nivel nacional a la "obsoleta" infraestructura de control del tráfico aéreo y ha instado directamente al Congreso a aprobar mayores fondos para modernizar el sistema.

Asimismo, el secretario de Transporte ha explicado que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos, lo que generó inconsistencias técnicas que llevaron a la FAA a suspender los despegues como medida de precaución.

La crisis aérea en EE.UU. ha provocado cuatro cancelaciones de vuelos en España

La crisis aérea de este viernes en Estados Unidos, donde se suspendieron todos los despegues durante cuatro horas, ha provocado cuatro cancelaciones de vuelos con origen o destino en España, además de algunos retrasos.

Según han informado a EFE fuentes de Aena, el tráfico aéreo va recuperando la normalidad, aunque se registran algunos retrasos en los aeropuertos españoles.

Una interrupción en las comunicaciones fue, según las autoridades americanas, la causa de la paralización durante cuatro horas de las salidas en los aeropuertos de EE.UU., que provocó en España dos cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas y otras dos más en el de Barcelona.

En concreto, Iberia tuvo que cancelar un Chicago-Madrid por las dificultades de hacer el servicio en tierra en ese aeropuerto, según fuentes de la compañía.

Se canceló igualmente el enlace de la aerolínea norteamericana Delta entre Madrid y Atlanta.

La también norteamericana United Airlines canceló un vuelo Chicago-Barclona, que debía aterrizar en torno a las 12:00 del mediodía de hoy, y su vuelta, con salida desde la capital catalana en torno a las 14:00 horas.