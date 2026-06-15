Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

Marius Borg Høiby ya tiene condena del juez Jon Sverdrup Efjestad, del Tribunal de Oslo. Lo ha considerado culpable de dos violaciones sin penetración, además de un delito de malos tratos a una de sus exnovias, la influencer Nora Haukland.

Por otro lado, el juez lo ha declarado inocente de las otras dos violaciones de las que estaba acusado y por las cuales la Fiscalía pedía un total de siete años y siete meses de reclusión.

Casi 40 delitos acumulados

La noticia supone un fuerte impacto para la Casa Real noruega, pues el hijo de la princesa Mette-Marit acumulaba 39 delitos por diversas causas, entre las que se encuentran transportar marihuana, amenazas y las violaciones y malos tratos ya mencionados.

La televisión pública NRK ha informado de que la pena que deberá cumplir el que fuera miembro de la monarquía noruega será de cuatro años de cárcel. Høiby, de 29 años, lleva en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del inicio del juicio, cuando fue arrestado por nuevos delitos, entre ellos, quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas.

Por su parte, la defensa del joven pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido.

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