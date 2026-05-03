Cómo influirá la salida de Emiratos de la OPEP en el precio del petróleo: "Podría venderlo más barato, pero el problema es Ormuz"

Emiratos Árabes Unidos solicitó esta semana la salida de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) a partir del 1 de mayo, una decisión que desequilibra el mercado energético mundial y abre una nueva incógnita en cuanto a la situación de uno de los mayores productores de crudo del mundo. La salida llega en pleno conflicto en Oriente Próximo con el estrecho de Ormuz bloqueado y en medio de crecientes tensiones con Arabia Saudí, el primer peso pesado de los países petroleros.

En un marco de conflicto, ¿qué razones ha dado Emiratos para una decisión tan importante y con tantas consecuencias? Primero hay que contar qué es la OPEP y cómo funciona para entender un movimiento de grandes repercusiones. Fernando Arancón y Alba Leiva lo explican en El Orden Mundial de Julia en la onda.

La OPEP es un cártel petrolero que agrupa a once países productores (doce cuando estaba Emiratos Árabes). Lo que hace es fijar cuotas de producción de petróleo a cada uno de los países y los precios de venta. Así evitan competir entre ellos y todos ganan al tener un enorme poder de fijar precios. Entre sus miembros están cuatro de los diez mayores productores de petróleo: Arabia Saudí, Irak, Kuwait e Irán.

De forma adicional, hay otro club ampliado, la OPEP Plus, que involucra a importantes productores como Rusia, Brasil o México. Ellos no tienen las imposiciones del club principal, pero sí que coordinan políticas para subir o bajar la producción mundial de petróleo, es decir, todos ellos están coordinados entre sí.

Emiratos ha argumentado la salida como una medida para ganar autonomía en favor del interés nacional. Y es cierto que con la salida podrá producir lo que quiera y ponerle el precio que estime, y eso le otorgará más recursos para funcionar con más autonomía. Pero también hay otra clave y es un desencuentro cada vez mayor con Arabia Saudí. Los saudíes son los que controlan la OPEP y los emiratíes cada vez se sentían más perjudicados por las cuotas, además de que no han podido defenderse adecuadamente de los ataques iraníes. En el bloqueo de Ormuz, Arabia Saudí tiene más salida, pero Emiratos no, está mucho más bloqueado.

¿Pueden otros países seguir su ejemplo y abandonar la organización?

¿Y hasta qué punto el movimiento de Emiratos puede llevar a otros países a imitarles? ¿Corre peligro la OPEP? ¿Quiénes saldrían ganando y perdiendo? Explican que ese dilema es el que han intentado resolver desde Emiratos haciendo esa salida. Emiratos ha perdido cerca de un 40% de la producción de petróleo desde que comenzó la guerra y no lo pueden exportar. También quieren subir los precios para poder invertir más en defensa. Hay una maniobra bastante profunda detrás de esa decisión.

Pero, hay que decir que Emiratos no es el primer país que se sale de la OPEP. Antes lo hicieron Indonesia y, en los últimos años, Ecuador, Angola o Catar. Así que podemos decir que últimamente sí que ha habido varias fugas relevantes de la OPEP y que a lo mejor la organización no está en su mejor momento. Al final, la OPEP es un grupo de países que trabaja conjuntamente cooperando entre ellos en favor de unos intereses comunes, pero el mundo actual ya no va en esa dirección y sí en la que plantea el país: priorizar los intereses nacionales y buscar más capacidad de actuación para favorecerlos. Así que es posible que en el futuro otros países quieran salir de la OPEP si tienen roces con Arabia Saudí, creen que yendo por libre les puede ir mejor o si la situación en Ormuz se sigue deteriorando y necesitan salir de esa dinámica para compensar los costes de la guerra.

Pero tampoco hay que caer en el engaño y pensar que la OPEP no sirve, ya que la alianza que tiene la organización con la OPEP Plus sigue teniendo muchísimo peso en el mercado internacional. Por tanto, sigue gozando de muy buena salud, aunque en ella no están productores muy relevantes de crudo. Fuera de ella se encuentran EEUU, Canadá o Noruega, que siempre han ido por libre y ahora con Trump, que prioriza producir más petróleo para dar mayor autonomía y poder a EEUU, el país tiene cada vez una influencia mayor que rivaliza con la OPEP.

Cómo influirá en el precio del petróleo

Y a corto plazo, ¿esto puede terminar con una subida o bajada del precio del petróleo? Porque Emiratos puede decir que lo vende más barato. Los expertos consideran que sí puede influir, pero que depende de la capacidad que tenga Emiratos de sacar el petróleo en los bloqueos de Ormuz porque el país está en una situación de gran debilidad: "Si consigue venderlo más barato y consigue sacar ese flujo de petróleo por unos desbloqueos o porque en algún momento puedan pasar algunos barcos, puede tal vez aliviar mínimamente todas las tensiones del mercado actual".

Pero el problema es que el bloqueo de Ormuz es lo que tensiona todo. Una vez esos bloqueos terminen, "ahí es donde veremos cómo se ajustan los precios" y qué rol juega el petróleo emiratí o cómo ellos marquen su propia producción nacional: "Aquí el problema no es tanto de oferta, sino que el petróleo que se produce no puede salir porque Ormuz está bloqueado. Es un cuello de botella logístico".

¿Significa la salida de Emiratos que la guerra va a escalar?

Cuando ocurre esto y Emiratos plantea dejar la OPEP, ¿es porque esperan una desescalada o todo lo contrario? ¿Creen que la guerra va a durar y que el pulso entre Irán y EEUU va a mantenerse? Según Alba Leiva, hay "señales contradictorias" porque hace unos días se supo que el portaaviones Gerald Ford -que participó en la captura de Maduro y fue hacia Ormuz-, se retira para dar un descanso a la tripulación, hacer reparaciones y ser relevado.

Pero, al mismo tiempo, EEUU está mandando más elementos aéreos y ha iniciado un bloqueo a los puertos iraníes manteniendo sobre ellos la presión: "Seguimos sin conocer muy bien cuál es la estrategia que quiere seguir Trump en Irán. Ni siquiera sabemos qué objetivos persigue porque ya ha intentado prácticamente todo. Probablemente, lo que veamos es que Trump tampoco tiene muy clara la estrategia que quiere en Ormuz. Y a Irán le sirve con no perder para ganar. Así que cada vez somos más escépticos con una salida duradera y aceptable para todos, al menos a corto plazo".