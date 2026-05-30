La clave de las elecciones en Colombia: "El problema ya no son las FARC, sino la falta de control del Estado"

La violencia vuelve a marcar el pulso político en Colombia en plena campaña electoral. En una entrevista en La Brújula de Onda Cero con Rafa Latorre, la profesora de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, radiografía un país donde el problema ya no es una gran guerrilla organizada, sino la fragmentación del crimen y la debilidad del Estado en amplias zonas del territorio.

El nuevo mapa de la violencia en Colombia

Borda explicó que el escenario ha cambiado radicalmente en la última década. "Hace algo más de diez años el gran problema que teníamos era una guerrilla como las Farc, grande, con dominio territorial", recordó, pero hoy la situación es distinta.

Según detalló, la desmovilización dejó un vacío que ha sido ocupado por múltiples actores armados: "Lo que tenemos es una falta de control territorial por parte del Estado y unas organizaciones en disputa las unas contra las otras, generándole muchos problemas de seguridad a la población civil". Aunque persisten disidencias, insiste en que ya no son el actor central del conflicto.

La "Paz Total", en cuestión

La politóloga fue clara al evaluar la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro. A su juicio, la combinación de diálogo y sometimiento a la justicia no ha estado acompañada de una política de seguridad eficaz.

"En un escenario de diálogo, sin una ofensiva militar fuerte, lo que hemos visto es una proliferación de los grupos y además un fortalecimiento militar de esos grupos", afirmó. Esta dinámica, añadió, explica que el país atraviese una de las etapas más violentas de los últimos años.

Pese a ello, subrayó una paradoja política: el presidente mantiene un respaldo sólido. Existe, dijo, "un diagnóstico generalizado de que es un programa que no ha funcionado", pero al mismo tiempo Petro ha logrado consolidar "una base electoral inamovible" cercana al 35% de aprobación.

Una derecha dividida ante Cepeda

Sobre el escenario electoral, Borda dibujó una disputa abierta en la derecha entre Paloma Valencia y el outsider Abelardo de la Espriella, sin un favorito claro.

Explicó que las encuestas son cambiantes, aunque ve probable una alianza táctica: "Cualquiera que sea el que pase a la segunda vuelta, el otro indudablemente se le va a sumar", con el objetivo común de frenar al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Política como espectáculo

La profesora también analizó el auge de perfiles populistas, comparando estilos en ambos extremos ideológicos. "El populismo de un lado y del otro se parece mucho", señaló, destacando la importancia de la espectacularidad en campaña.

En el caso de De la Espriella, lo describió como un candidato que ha convertido la política en puesta en escena, en línea con figuras como Milei o Bukele, lo que contrasta con un centro político incapaz de generar emoción en el electorado.

Sin riesgo real de fraude electoral

Sobre las denuncias de posible fraude, Borda fue tajante y descartó cualquier base sólida. "El sistema electoral colombiano [...] no ha tenido visos de fraude", aseguró, especialmente en las últimas décadas.

Atribuyó estas acusaciones a una estrategia política del presidente: "Insiste siempre en que esa posibilidad existe" para tener margen de maniobra en caso de derrota electoral.