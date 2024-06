China contesta a Zelenski que el hegemonismo no forma parte de su estilo diplomático

De gira en Filipinas, y tras criticar en Singapur que “China intenta boicotear la Conferencia de Paz en Suiza”, el presidente Zelenski busca apoyo económico y militar en la región de Asia-Pacífico para poder defenderse de Rusia.

El presidente ucraniano lamenta un país “tan grande, independiente y poderoso” como China-se haya convertido en un “instrumento” o una marioneta en manos de Vladimir Putin. “Desgraciadamente Rusia está utilizando la influencia de China en la región, utilizando a diplomáticos chinos, haciendo todo lo posible para perturbar la Cumbre de Paz. Desafortunadamente un país tan grande, independiente y poderosos como China es un instrumento en manos de Putin”, ha dicho Volodímir Zelenski.

No ha tardado en responder la portavoz del ministerio de Exteriores del gobierno de Xi Jinping, que asegura que “el hegemonismo no forma parte del estilo diplomático chino”. "El apoyo a la paz no debe ser juzgado por países individuales o conferencias específicas. China espera sinceramente que la conferencia de paz no se convierta en una plataforma para crear una confrontación de campos. Y no participar en la conferencia, no significa que China no apoye la paz”, ha añadido la portavoz de Exteriores Mao Ning.