Cazas finlandeses y suecos interceptan una escuadrilla de aeronaves rusas sobre el Mar Báltico

Nueva incursión con sello ruso que se suma a una larga lista de incidentes. Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia han interceptado en las últimas horas una escuadrilla de aeronaves de guerra rusas, concretamente un avión de transporte y un número indeterminado de cazas que sobrevolaban el mar Báltico sobre el Golfo de Finlandia.

Primera misión conjunta entre los países más recientes de la OTAN

Es la primera misión conjunta de esta naturaleza entre ambos países nórdicos -los últimos que se sumaron a la Alianza Atlántica- que hace un mes acordaron estrechar relaciones en materia de defensa y reforzar la seguridad en el flanco oriental ante las amenazas y una guerra en Ucrania que se cronifica.

Los incidentes con drones y aviones de combate enviados por Moscú se intensifican sobre territorio aliado, por lo que algunos países empiezan a tomar medidas. Por ejemplo, en Francia, el presidente Macron ya ha puesto en marcha un plan para hacer frente a la guerra híbrida, protegiendo las infraestructuras críticas y combatiendo posibles injerencias extranjeras de cara a la campaña presidencial gala.