GUERRA HÍBRIDA DE RUSIA

Cazas finlandeses y suecos interceptan una escuadrilla de aeronaves rusas sobre el Mar Báltico

El Ministerio de Exteriores pone fecha al próximo viaje de Estado de los Reyes a Finlandia, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre. Un viaje anunciado el mismo día en que se ha producido una grave incursión aérea de aviones de guerra rusos sobre el mar Báltico.

Diana Rodríguez Pretel

Madrid |

Audio: Diana Rodríguez Pretel / Imagen: NATO AIRCOM / Aviones de la OTAN escoltan a dos vuelos rusos en la costa de Letonia (archivo)

Nueva incursión con sello ruso que se suma a una larga lista de incidentes. Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia han interceptado en las últimas horas una escuadrilla de aeronaves de guerra rusas, concretamente un avión de transporte y un número indeterminado de cazas que sobrevolaban el mar Báltico sobre el Golfo de Finlandia.

Primera misión conjunta entre los países más recientes de la OTAN

Es la primera misión conjunta de esta naturaleza entre ambos países nórdicos -los últimos que se sumaron a la Alianza Atlántica- que hace un mes acordaron estrechar relaciones en materia de defensa y reforzar la seguridad en el flanco oriental ante las amenazas y una guerra en Ucrania que se cronifica.

Los incidentes con drones y aviones de combate enviados por Moscú se intensifican sobre territorio aliado, por lo que algunos países empiezan a tomar medidas. Por ejemplo, en Francia, el presidente Macron ya ha puesto en marcha un plan para hacer frente a la guerra híbrida, protegiendo las infraestructuras críticas y combatiendo posibles injerencias extranjeras de cara a la campaña presidencial gala.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid