Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también ha acudido al museo.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. Por su parte, el museo ha informado a través de X que "permanecerá cerrado hoy por motivos excepcionales".

Según los primeros datos filtrados a la prensa, ha sucedido en torno a las 9:45 horas y ha sido más bien un robo en lugar de un atraco. Según el medio francés BFMTV, un grupo de hombres llegó en moto hasta una zona en obras y utilizaron los montacargas para llegar a la primera planta. Allí rompieron las ventanas y entraron al interior. Una vez conseguido el botín, salieron por la misma zona y huyeron.

Los ladrones habrían robado joyas

El mismo medio informa de que supuestamente los ladrones se han llevado joyas, sobre todo las vitrinas de Napoleón y de los soberanos franceses.

El Louvre es el museo más visitado del mundo. El año pasado recibió a 8,7 millones de personas. Debido a estos problemas de saturación, el presidente Enmanuel Macron anunció en enero un gran proyecto de remodelación de la entrada, la famosa pirámide construida en 1980 concebida para cuatro millones de visitantes.

El proyecto contempla un nuevo acceso desde el patio conocido como Cour Crrée, la zona en obras desde la que habrían accedido los ladrones y la policía ha evacuado para investigar.