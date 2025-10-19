Quién fue Eugenia de Montijo, dueña de varias joyas robadas en el Louvre

El Museo del Louvre, ubicado en París (Francia) ha sido testigo este domingo de un robo que ha ocasionado grandes pérdidas "de incalculable valor", según apunta el Ministerio de Cultura francés en un comunicado.

Asaltado por un comando de cuatro ladrones en menos de diez minutos y con un botín de ocho joyas, el Louvre ha perdido varios objetos que formaban parte de la colección de joyas de la emperatriz Eugenia de Montijo. Aunque eso sí, afortunadamente los ladrones no han podido hacerse con la corona, obligados a dejarla atrás durante su huida.

Quién fue Eugenia de Montijo

Eugenia de Montijo, dueña de dos de las joyas robadas, fue una aristócrata española que se convirtió en emperatriz de Francia tras su matrimonio con Napoleón III.

Nacida en Granada como María Eugenia Ignacia de Palafox-Portocarrero, la emperatriz tuvo una educación cosmopolita, pasando su infancia entre Madrid y París.

Tras su matrimonio, Eugenia de Montijo llegó a ser regente tres veces. Los historiadores la definen como una mujer inteligente y activa en política; defensora de los intereses católicos frente a las políticas de su esposo.

Exilio en Inglaterra y muerte en Madrid

Su único hijo, Luis Napoleón, perdió la vida en África del Sur en 1879. Un acontecimiento que marcó los últimos años de la emperatriz, exiliada en Inglaterra tras la caída del Segundo Imperio. Murió en Madrid el 11 de julio de 1920 a los 94 años.

Durante su vida dejó huella en el mundo de la moda del siglo XIX. Tal fue la influencia de su estilo, que era conocida como la emperatriz de la moda.