Así era Lady Di: sus orígenes, su enfermedad y cómo conoció al príncipe Charles

Se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di, conocida como la princesa del pueblo. Fue una de las figuras más carismáticas y queridas de su época, y su muerte supuso un auténtico shock a nivel mundial.

Qué día murió Lady Di

El trágico accidente de Lady Di se produjo el 31 de agosto de 1997 en París. Su vehículo en el que junto a ella viajaban su pareja, Dodi Al-Fayed, el chófer, Henri Paul y su guardaespaldas Trevor Rees-Jones, se estrelló en el túnel del Alma tras ser perseguido por varios paparazzi. El chofer y su pareja murieron en el acto. La princesa de Gales falleció posteriormente por las graves heridas, mientras que el guardaespaldas fue el único superviviente.

El suceso conmocionó a toda la población británica. Su personalidad había encandilado a la sociedad. Millones de personas acudieron a su funeral en Londres con una procesión desde el Palacio de Kensington a la Abadía de Westminster.

Cuántos años tenía cuando murió

Diana falleció a la edad de 36 años en ese accidente en el túnel del Alma de París que ocurrió a las 00:23 de la noche. La princesa ocupaba el asiento trasero derecho y pese a la gravedad del siniestro, seguía consciente cuando llegó la primera ayuda. Fue trasladada al Hospital de la Pitié-Salpêtrière al que llegó a las 2:06. A las 4:00 se declaró su muerte que fue anunciada en una rueda de prensa a las 6 de la mañana por el embajador del Reino Unido en Francia.

Altura Lady Di

La princesa de Gales era una mujer alta. La mayoría de reportes apuntan a que medía 1,78. Esto es llamativo teniendo en cuenta que el príncipe Carlos medía 1,80. Sin embargo, en las fotos que aparecían juntos, la diferencia era mucho mayor. Incluido un popular sello en el que el príncipe aparece en una posición de preponderancia exagerada que con los años ha sido objeto de debate sobre el machismo en la sociedad moderna:

Cuántos años tenía cuándo se casó

Lady Di conoció al príncipe Carlos cuando ella tenía 16 años y él 29. Curiosamente en ese primer encuentro, Carlos fue en condición de novio de la hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale. La relación terminó poco después ya que ella tenía claro que no iba a casarse con él "así él fuera un reciclador o el rey de Inglaterra".

No se puede decir que la primera impresión de Diana del príncipe fuera buena. Su biógrafo Andrew Morton reveló que ella pensó: "Dios, qué hombre tan triste". No se volvieron a ver hasta 3 años después en julio de 1980 en una barbacoa de fin de semana en casa de su amigo Philip en Sussex.

La impresión de Diana cambió por completo. En el documental Diana, "In Her Own Words de Channel", se revelan algunos detalles. La princesa confesó que Carlos estaba absorto con ella y que tras una conversación sobre un amigo fallecido y su anterior pareja, Diana le dijo que necesitaba a alguien a su lado. Fue entonces cuando él se lanzó a besarla y en palabras de Diana estuvo "encima" de ella "el resto de la noche como un cachorro".

Las primeras semanas fueron complicadas. Se basaban en llamadas telefónicas que en épocas se sucedían todos los días y en otras desaparecían durante semanas. El 8 de septiembre de 1980 fue cuando la relación apareció por primera vez en los tabloides.

Solo seis meses después el príncipe pidió matrimonio a Diana. El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció la noticia con una declaración: "Con el placer que la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd. El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se casorn en la catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981 en la denominada 'boda del siglo". Lady Di tenía 20 años cuando contrajeron matrimonio mientras que Carlos tenía 33.

Su divorcio

El 12 de julio de 1996, la oficina de prensa de la Reina de Inglaterra anunció la disolución "amistosa" del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.

La sombra de una tercera persona siempre estuvo en el matrimonio. Camila Parker Bowles. La Reina nunca apoyó la relación de Carlos con Camila que no tenía títulos nobiliarios y parecía poco propensa a acatar los protocolos reales. El matrimonio con Diana no hizo que el príncipe se olvidara de su verdadero amor y las infidelidades fueron repetidas.

Una entrevista a Diana en la BBC hizo saltar todo por los aires. "Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido", señaló el 20 de noviembre de 1995. Habló de un supuesto infierno en su matrimonio agravado por bulimia, autolesiones e infidelidades recíprocas. Tras la emisión, Isabel II no les dio opción. El divorcio estaba en marcha. Diana consiguió mantener el título, poder intervenir en las decisiones de sus hijos y permanecer en el Palacio de Kensington.

Su enfermedad

Fue la propia Diana la que reconoció a su biógrafo que sufrió bulimia. Según las transcripciones de las entrevistas con su biógrafo, la tensa relación con Carlos estuvo detrás de su problema que empezó con un comentario del heredero al trono tras pasarle la mano por la cintura: "Estás un poco gordita aquí, ¿no?".

A partir de ahí empezó en una espiral de autolesiones que le llevaron a una drástica pérdida de peso. Cuando midieron su cintura para el vestido de boda estaba en 73 centímetros. El día que se casó 60 centímetros. Su lucha contra la bulimia duró varios años hasta que finalmente superó la enfermedad.

Lucha para concienciar del sida

En abril de 1987 la princesa tuvo uno de sus gestos más recordados y que más definen su legado. La desinformación sobre el sida era absoluta y los enfermos estaban totalmente estigmatizados. Lady Di se plantó en el Hospital Middlesex de Londres. Accedió al ala en el que se encontraban los infectados con VIH. Se acercó a la cama de un enfermo y le tendió la mano.

Sin protección, guantes o cualquier otra barrera. "Cuando en abril le dio la mano a un hombre 32 años enfermo de sida, delante de las cámaras, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando su posición como princesa de Gales para retar a todo el mundo a educarse a sí mismo, encontrar su compasión y llegar a aquellos que necesitaban ayuda en lugar de echarlos", señaló su hijo el príncipe Harry.

Sus orígenes

Diana nació en Park House, en una casa que sus padres alquilaron en la finca de la reina Isabel II en Sandringham. Allí sus compañeros de la infancia eran los hijos menores de la reina, el príncipe Andrés y príncipe Eduardo . Fue la tercera hija de Edward John Spencer, vizconde de Althorp, y su primera esposa, Frances Ruth Burke Roche.

El matrimonio de sus padres terminó en divorcio cuando Diana era una niña, y ella, junto con su hermano y dos hermanas, se quedaron con su padre. Se convirtió en Lady Diana Spencer cuando sucedió a su padre en el condado en 1975. Se formó en las escuelas de Riddlesworth Hall y West Heath School. Posteriormente siguió con sus estudios en el Chateau d'Oex en Montreux en Suiza, para después regresar a Inglaterra y convertirse en asistente en la escuela de moda Young England en Pimlico.

Por qué se separó de la familia real

Diana firmó un acuerdo de confidencialidad que prohibía discutir los detalles de su divorcio a revelar detalles de su matrimonio. Recibió una suma en torno a los 17 millones de libras.

Tras el divorcio Diana tuvo que devolver a la reina la Tiara de los Enamorados de Cambridge. A partir de ahí se centró en una imagen más solidaria que le valió el apodo de 'princesa del pueblo' con una imagen mucho más carismática y cercana que cuando pertenecía a la familia real.