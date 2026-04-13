Iberitos, la empresa extremeña que ha llevado sus cremas untables a más de 35 países

Iberitos, la compañía extremeña especializada en patés y cremas untables, ha logrado convertir un producto cotidiano en una propuesta con alcance internacional. Desde su fábrica de Don Benito, la empresa ha impulsado un modelo de crecimiento apoyado en la innovación, la diversificación de sabores y un formato, la monodosis, que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

De Don Benito al mercado internacional

De una receta con raíz extremeña a una marca presente en más de 35 países. Iberitos, la empresa nacida en Don Benito (Badajoz), se ha convertido en una de las referencias del sector de los patés y cremas untables gracias a una combinación de tradición, tecnología y capacidad de adaptación al mercado.

La compañía ha consolidado su expansión global con más de 100 millones de monodosis repartidas en 2025 y un catálogo que supera las 80 referencias. Su propuesta abarca productos cárnicos, de pescado, vegetales, lácteos y dulces, con sabores que van desde los más clásicos hasta otros más innovadores.

En una entrevista en el podcast Cuchara de Palo de Onda Cero, su director general, Luis Caballero Gómez, reivindica precisamente esa identidad como una de las claves del crecimiento de la marca. “Nosotros tenemos alma extremeña, además nos sentimos muy orgullosos de ello. Y si hemos llegado a tantos sitios, básicamente yo creo que es precisamente por no renunciar a eso”, explica.

El formato monodosis, una de sus grandes claves

Una parte importante del éxito de Iberitos está en la monodosis, el formato que ha impulsado buena parte de su crecimiento tanto en hostelería como en alimentación. La compañía nació en 2007 con una orientación muy vinculada al canal horeca, pero con el tiempo fue el propio consumidor el que empezó a demandar esos productos también en tienda.

Ese cambio marcó un punto de inflexión en 2017 y permitió a la empresa ampliar su presencia en el mercado. Hoy, la monodosis se ha convertido en uno de sus principales elementos diferenciales por su comodidad, su versatilidad y también por las garantías que ofrece en seguridad alimentaria.

Caballero recordó en Cuchara de Palo que ese formato ganó todavía más peso a partir de la pandemia, cuando la preocupación por la manipulación de los alimentos se disparó.

Más de 80 sabores y una apuesta por la innovación

Iberitos cuenta con más de 80 sabores y más de diez formatos. En su catálogo conviven referencias tradicionales, como las cremas de jamón, con otras más recientes, como las cremas de queso con trufa o distintos productos adaptados a nuevas demandas del mercado.

La compañía trabaja con un laboratorio de I+D para analizar tendencias, estudiar nuevas recetas y comprobar si un sabor puede convertirse en un untable sin perder identidad. Ese es, según explica la empresa, uno de los grandes retos: que el consumidor reconozca el producto desde el primer bocado.

La fábrica de Don Benito, con 18.000 metros cuadrados, combina factor humano y tecnología para mantener ese equilibrio entre sabor tradicional y producción industrial a gran escala.

Fabrica de Iberitos en Don Benito | Iberitos

Seguridad alimentaria y expansión global

Otro de los pilares del crecimiento de Iberitos es la seguridad alimentaria. La empresa cuenta con certificaciones como BRC e IFS, y también con certificación Halal, un paso que le ha permitido reforzar su competitividad en mercados exteriores.

Esa política de calidad ha sido fundamental para abrir nuevas puertas fuera de España y para mantener su presencia en canales especialmente exigentes, como hoteles, aviones o ejércitos.

Además, la larga vida útil de sus productos, que puede situarse entre 18 y 36 meses sin necesidad de refrigeración, se ha convertido en otra de sus ventajas competitivas.

Próxima parada: Salón Gourmets 2026

Iberitos estará presente un año más en Salón Gourmets, donde mostrará sus últimos lanzamientos y reivindicará la versatilidad de sus productos en cocina.

La firma extremeña quiere seguir creciendo dentro y fuera de España sin perder de vista su origen, su materia prima y su carácter reconocible. Una fórmula con la que ha conseguido convertir un gesto cotidiano, como untar una tostada, en un producto capaz de viajar por medio mundo.