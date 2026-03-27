Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui reivindica una formación gastronómica que va más allá de la cocina

Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui inicia una nueva etapa con una idea clara: la gastronomía ya no se entiende solo desde la cocina, sino desde una formación mucho más amplia, conectada con la realidad del sector y con las exigencias del mercado laboral.

La alianza entre Planeta Formación y Universidades y Martín Berasategui refuerza el proyecto académico de esta escuela superior de gastronomía adscrita a la Universitat de Barcelona, que busca consolidarse como un actor de referencia dentro del ecosistema gastronómico. La propuesta combina enseñanza culinaria, técnica, gestión y profesionalización, con una visión transversal de la gastronomía.

Una formación que va más allá de los fogones

Ese es, precisamente, uno de los mensajes que ha defendido Cristina Tomás, decana de Barcelona Culinary Hub, en una entrevista en el podcast Cuchara de Palo de Onda Cero. “La gastronomía ya ha salido de las cocinas”, explica, al subrayar que alrededor del sector existe hoy “todo un ecosistema” en el que también son clave la comunicación, la dirección de equipos, la gestión o la viabilidad del negocio.

La oferta formativa del centro incluye Grado Universitario en Dirección y Gestión Gastronómica, postgrados en áreas como Alta Cocina, Alta Pastelería, Panadería Artesanal y Gestión de Obrador, Food & Beverage o Restauración de Marca, además de ciclos de Formación Profesional.

Más allá de los programas, la escuela pone en valor la presencialidad como uno de sus principales elementos diferenciales. En disciplinas como esta, sostiene Cristina Tomás, el aprendizaje pasa por la observación, la repetición y la práctica. “Hay que estar ahí, hay que observar, hay que repetir, hay que aprender”, señala.

Martín Berasategi, Anna Riera y Cristina Tomás durante la grabación de Cuchara de Palo | ondacero.es

La visión de Martín Berasategui como respaldo al proyecto

La alianza con Martín Berasategui sirve también para reforzar esa visión desde la experiencia de la alta cocina. El chef aporta al proyecto sus valores y su manera de entender el oficio: respeto al producto, precisión técnica, disciplina, creatividad y trabajo en equipo. En sus propias palabras, “el yo no existe, es nosotros”.

Durante la entrevista, Berasategui defendió además el valor de la transmisión entre generaciones y reivindicó el potencial de los jóvenes profesionales. “La mejor generación que ha habido nunca en la historia de la cocina es esta”, afirma, convencido de que el futuro del sector pasa por unir la sabiduría acumulada con la frescura de los nuevos talentos.

Cocina, gestión y negocio gastronómico

En esta nueva etapa, Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui quiere ir más allá de la formación de cocineros. Su objetivo es preparar perfiles capaces de liderar proyectos gastronómicos en todas sus dimensiones: desde la cocina y la sala hasta la estrategia, la gestión, la nutrición o el negocio.

La incorporación de Berasategui al proyecto tiene además una traducción directa en el modelo académico. La dirección técnica de la escuela recaerá en Philippe Labbé, colaborador cercano del chef, que será el encargado de trasladar y velar por la aplicación de su modelo culinario y formativo en el día a día del centro, dentro del Comité de Excelencia Académico-Culinaria.

Una escuela con proyección internacional

Barcelona Culinary Hub nació con vocación internacional y, en apenas unos años, ha reunido alumnos de más de 40 nacionalidades, según la información facilitada por la propia institución. En ese contexto, la escuela aspira ahora a reforzar todavía más su posicionamiento con una propuesta que combina exigencia académica, conexión con el sector y formación práctica.

La presentación institucional de esta alianza ha contado con la presencia del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, además de representantes como José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y Atresmedia; David Quirós, alcalde de L’Hospitalet; Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; y el propio Martín Berasategui.

Con este movimiento, Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui refuerza una idea de fondo: la cocina sigue siendo el corazón, pero la formación gastronómica del presente y del futuro exige también negocio, técnica, mirada global y mucha práctica.

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