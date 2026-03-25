PP y Vox avanzan en Extremadura pero aplazan el acuerdo: lo ven "imposible" antes de Semana Santa

El PP y Vox dieron este miércoles un nuevo paso en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, aunque reconocen que el acuerdo definitivo no llegará antes de Semana Santa. Pese a la sintonía exhibida tras la reunión mantenida en Mérida, el entorno de la presidenta en funciones, María Guardiola, considera "imposible" cerrar el pacto en los próximos días.

El encuentro, celebrado al más alto nivel, sirvió para avanzar en aspectos técnicos del programa de gobierno, que ambas partes describen como muy desarrollado. Sin embargo, las discrepancias aún existentes y la necesidad de concretar medidas con impacto presupuestario obligan a prolongar las conversaciones durante semanas.

A la reunión asistieron representantes destacados de ambas formaciones, en una cita que evidenció la implicación de las direcciones nacionales. Por parte del PP, además de Guardiola, participaron miembros clave de su equipo, mientras que Vox acudió con dirigentes autonómicos y nacionales encargados de las negociaciones territoriales.

Negociación técnica y sin prisas

Desde el PP, el secretario general en Extremadura, Abel Bautista, explicó que ya hay cuestiones prácticamente acordadas, aunque otras requieren "madurez" o se encuentran en una fase inicial. Subrayó la importancia de consultar a sectores afectados y de evaluar el coste económico de las propuestas antes de incorporarlas al pacto.

Bautista pidió evitar la "ansiedad" por formar gobierno y defendió que el objetivo es construir un ejecutivo estable para toda la legislatura, con medidas respaldadas por partidas presupuestarias concretas. En este sentido, destacó que la negociación ha entrado en una fase más técnica, en la que se analizan cuentas y calendarios de ejecución.

El dirigente popular insistió en que el acuerdo debe incluir el compromiso de Vox de apoyar los presupuestos durante los cuatro años de mandato. Aunque se mostró convencido de que habrá pacto, admitió que no será antes de Semana Santa, si bien mantiene como horizonte el 4 de mayo, fecha límite para evitar nuevas elecciones.

Optimismo en Vox y exigencias programáticas

Desde Vox, su portavoz en la Asamblea extremeña, Óscar Fernández, se mostró optimista y aseguró que percibe voluntad de acuerdo por parte del PP. Según indicó, las conversaciones se centran en concretar medidas, presupuestos y plazos, dejando para más adelante cuestiones como el reparto de cargos.

Fernández destacó que las negociaciones avanzan "medida a medida" con el objetivo de que todo quede cerrado y garantizado. En la misma línea, otros representantes de Vox insistieron en la intención de lograr un gobierno "duradero" que mejore la situación de la región.

Entre las principales exigencias de Vox figuran medidas en materia de seguridad, vivienda, reducción del gasto público y bajadas de impuestos, así como prioridades en sanidad y cambios en políticas vinculadas a acuerdos internacionales y educativos. No obstante, el PP ha advertido de que no aceptará propuestas que excedan las competencias autonómicas o no puedan aplicarse legalmente.

Otro de los puntos aún sin abordar es el reparto de consejerías. Ambas partes coinciden en que no se ha tratado este asunto, aunque fuentes próximas a la negociación apuntan a que el acuerdo programático y la estructura del futuro gobierno podrían anunciarse de forma conjunta cuando se alcance el entendimiento definitivo.

Mientras tanto, las conversaciones continúan con el objetivo compartido de evitar una repetición electoral en Extremadura y sellar un pacto que permita la investidura de María Guardiola en las próximas semanas.