Vivas explica su oposición al traslado de los menores a la península y expone cuál sería la solución: "Es jurídicamente válida"

Juan Jesús Vivas ha explicado en Más de uno que si no quiere que se produzca el traslado de los menores a la península es porque no quiere que se "pueda volver a producir otra invasión" y no quiere que se "vuelvan a producir otros 140 muertos": "Quiero que se aprenda la lección y que haya un antes y un después en el tema de los menores no acompañados".

El presidente de Ceuta le ha contado a Rafa Latorre que existen alternativas al traslado de los menores a la península: el Pacto Europeo de Migración y Asilo, la "voluntad manifiesta" por parte de Marruecos de acoger a sus menores y los "acuerdos multimillonarios" que tiene la Unión Europea con Marruecos.

La solución que plantea Vivas para los menores no acompañados en Ceuta

Vivas ha explicado que podría haber un acuerdo entre España y Marruecos que estuviera "avalado y tutelado" por la Unión Europea, de manera que, "pensando en el interés del menor y en que nadie se juegue la vida tratando de llegar por mar a Ceuta", cada menor que llegase tendría que ser acogido por Marruecos con el aval de la Unión Europea y, "si hace falta", con la financiación de la Unión Europea y a una institución homologada por la Unión Europea que se encargase de buscar a su familia. "Y si la familia está desestructurada y no es conveniente para el menor, un tutor. Si no, la propia institución", ha explicado.

El presidente de Ceuta ha dicho que es mucho el dinero que, en el ámbito de la cooperación, invierte la Unión Europea en Marruecos, y "este es un asunto de carácter estructural que afecta a nuestras fronteras. Entonces, ¿por qué no se aplica esta solución? Si es jurídicamente válida y va pensando en el interés del menor. Creo que aquí se requieren soluciones inteligentes, consistentes, estructurales y de futuro".

"Ángel Víctor Torres dijo que esta era la solución"

Sobre si el Gobierno quiere hacer el traslado a la península, Vivas ha dicho que el propio ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la crisis en la ciudad autónoma, dijo el otro día que la solución planteada por Vivas era la adecuada para la situación de los menores no acompañados.

"Yo estuve en una comisión del Parlamento Europeo, la de Asuntos Internos, Justicia y Libertades, y ahí, el comisario competente, dijo que este era el posicionamiento de la Comisión Europea y que era compartido con el Gobierno de España. Por lo tanto, yo no estoy diciendo nada distinto a lo que ha dicho el Gobierno de España cuando este problema se suscitó".

Otra cosa, ha asegurado, es que se quiera tratar de "desviar el foco de atención" y se deje así de hablar del ataque a la integridad territorial de España o de que Ceuta está al "borde del abismo" para centrarse únicamente en el asunto de los menores, criticando así la solidaridad ceutí: "Si hay un pueblo solidario, es Ceuta. Por tanto, lecciones a los ceutíes en el ámbito de la solidaridad, creo que nadie nos puede dar".

Por tanto, ha concluido Vivas que lo que pretende es "evitar que adolescentes y menores sigan muriendo en el mar en el intento de llegar a Ceuta" y que, en interés del menor, puedan estar o bien con sus familias o con una institución que los acoja porque, de lo contrario, ¿qué significaría?, se pregunta: "¿Que nos vamos a hacer cargo de toda la problemática derivada de la pobreza infantil en Marruecos, un país que está considerado país seguro por parte de la Unión Europea? ¿Un país con el que vamos a organizar un Mundial de Fútbol?".