El vídeo de la llegada de Mazón al CECOPI el día de la DANA: mano a la cabeza y sus otros gestos

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA ha incorporado a la causa dos vídeos que recogen la llegada del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en l'Eliana, a las 20:28 horas del pasado 29 de octubre.

Las imágenes, a las que han tenido acceso diversos medios, muestran los detalles de su acceso al centro de emergencias. Mazón llegó en el primero de dos vehículos de su comitiva, acompañado por al menos dos personas en su coche y una más en el segundo vehículo, presumiblemente personal de su gabinete.

Al llegar al acceso, se observa a Mazón preguntar si debe dirigirse a la izquierda, en lo que se entiende como una consulta sobre la ubicación de la reunión del CECOPI. Acto seguido, uno de los gestos que capta el vídeo, y que ha trascendido, es cómo el expresident se lleva la mano derecha a la cabeza justo antes de desaparecer del encuadre.

Un primer vídeo, de 1:04 minutos, documenta la parte exterior del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y la llegada de los dos vehículos a las 20:26 horas. Un segundo clip, de 20 segundos, registra el acceso de Mazón al edificio del CECOPI dos minutos después, donde saluda al personal de recepción.

La conservación de estas pruebas se debe a una decisión del coordinador de Prevención de Emergencias, Alfonso López de Vicuña. Este martes, López de Vicuña ha declarado ante la jueza y ha confirmado que fue él quien extrajo las imágenes de las cuatro cámaras exteriores, además de las del edificio del CECOPI.

ha asegurado que decidió conservar estas grabaciones, evitando la eliminación automática que se produce "cada mes", "por precaución y por su relevancia", dado que al lugar también acudieron otras autoridades como los Reyes. El funcionario sometió esta decisión a la consideración del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a quien "le pareció perfecto".

El testigo ha subrayado que esta fue una decisión propia, y no recibieron instrucciones de la Generalitat para preservar estas grabaciones, a diferencia de las imágenes del Palau de la Generalitat, que sí fueron borradas una vez transcurridos los 30 días reglamentarios.