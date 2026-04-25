Víctor Guillot, sobre las ayudas de Ayuso para contratar a empleadas del hogar: "El clasismo que hay dentro de Madrid..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó una ayuda para familias que necesiten contratar a empleadas del hogar en la Comunidad de Madrid con la finalidad de colaborar en la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esta medida pretende, además, favorecer la contratación regulada de este tipo de empleadas.

La medida ha suscitado un debate en El Gabinete de Julia en la onda al analizar qué tipo de familias podrán optar a ese tipo de ayudas. "Familias en las que, per cápita, cada uno de sus miembros no supere los 30.000 euros. Si hay tres niños, una pareja que gane 150.000 euros al año la puede pedir", ha explicado Julia Otero.

"Para los míos"

"Esto es lo de Robin Hood, pero al revés", "Lo que nos faltaba: pagar entre todos el servicio a los ricos", son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales opinando al respecto.

Según Julio Lleonard, "le damos la vuelta a absolutamente todo y le ponemos unas palabras completamente vacías y justificamos lo que tengamos que justificar. Pero al final es el 'para los míos, para los que me votan a mí les voy a dar lo correspondiente para que lo sigan haciendo".

"Me rompió completamente la cabeza"

Víctor Guillot, por su parte, ha recordado cuando llegó a Madrid lo que más le llamó la atención al salir a pasear por sus calles: "Al poco de llegar, paseando por el Barrio de Justicia, era encontrar esto que parecía del siglo XIX, la mujer filipina vestida con la cofia paseando a los niños vestidos con pompón y toda la indumentaria. Me rompió completamente la cabeza".

Ha explicado que esto lo vio "en el Parque de la Villa de París" y que fue algo "alucinante": "El clasismo que hay dentro de Madrid supera con creces lo que uno pueda llegar a imaginar". Por eso, ha opinado que "Ayuso sabe muy bien para quién propone estas medidas. Las propone para una parte de la inmigración que no encuentra papeles y necesita un trabajo, pero sobre todo, las propone para los suyos".