Las víctimas de Adamuz aseguran que pidieron la dimisión de Puente y les respondió que "él no había soldado el raíl"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España para informar sobre el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Córdoba el pasado 18 de enero.

Samper ha recordado que este suceso se llevó la vida de 46 personas y que "hay que asumir responsabilidades desde el primer día", ya que todavía no entiende que "hasta el momento no se haya hecho".

También ha señalado que la culpa no recae en una sola persona, sino que se han sucedido "una cadena de despropósitos". Asimismo ha afirmado que, esa resolución de responsabilidades, "algo de paz daría" a los familiares y las víctimas afectadas por el suceso.

Exigen la dimisión de Óscar Puente y del presidente de Adif

En esta línea, ha señalado como "últimos responsables" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente de Adif, Pedro Marcos, a quienes ha pedido que dimitan de sus respectivos cargos.

Respecto al ministro, Samper ha comentado que "la persona que designa a quien es el máximo responsable de esa infraestructura consideramos que también es responsable, claramente. Así se lo transmitimos personalmente en una reunión que tuvimos con él".

En esta reunión, le comentaron directamente al ministro: "usted debe dimitir". La respuesta que obtuvieron de Puente fue que él "no había soldado el raíl". "Nos quedamos estupefactos con la respuesta", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Adif, "el único que ha pedido perdón", no dimitirá hasta que haya resolución judicial, como ha contado Semper. Sin embargo, su organización no considera necesario que "haya que esperar" a que concluya dicha investigación.

También ha enfatizado que las víctimas necesitan "saber la verdad ya" y "de forma transparente" y que tienen "mucho miedo de que esto se olvide.

Por último, ha avisado que no se pueden "perder en la burocracia, debería ser mucho más ágil", además de denunciar que las instituciones "han llegado muy tarde". Semper ha llamado a que los partidos políticos "trabajen conjuntamente con el Gobierno que esté para mejorar el ferrocarril".