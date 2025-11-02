El PP valenciano ve insostenible la continuidad de Mazón, que tendrá que decidir si dimite o convoca elecciones

Carlos Mazón tiene las horas contadas como presidente de la Generalitat y en el partido lo dan por hecho, ya que consideran que el hecho de que siga en el cargo es algo "insostenible" dada su situación política tras las relevaciones de los últimos días y los gritos y abucheos que recibió durante el funeral de Estado por las víctimas de la Dana.

El president continúa sin despejar su futuro político inmediato y se mantiene recluido este fin de semana junto a sus amigos más cercanos. La espera tensiona tanto a la calle Génova como al partido en la Comunidad Valenciana, donde los dirigentes regionales ya han movido ficha al posicionarse por unanimidad en favor de Vicent Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia.

Mompó es el nombre de consenso cuyo papel tras la Dana se ha reforzado por ser la cara visible de los 'populares' en la zona cero. Esta decisión ya se ha trasladado a la Dirección Nacional, que también baraja el nombre de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como futura sucesora, pero el miedo a perder la Alcaldía la aleja de esta posibilidad.

La última palabra la tiene Mazón

No obstante, la última palabra la sigue teniendo el propio Carlos Mazón, que tiene que decidir si renuncia a la Presidencia de la Generalitat sin convocar elecciones, lo que alejaría a Mompó de sucederle por no ser diputado, o por contra, disuelve Les Corts y convoca elecciones autonómicas.

Según publica este domingo el diario 'El Mundo', el president habría puesto sobre la mesa a Alberto Núñez Feijóo su dimisión para, a continuación, convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, no sería el único escenario que contemplaría. El otro, según el medio, sería investir a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del partido, como president temporal antes de una convocatoria electoral.

Lo que está claro es que la situación política de Mazón es insostenible y su permanencia al frente de la Generalitat tiene los días contados. Mientras, en Génova, también guardan silencio. No tienen agenda este domingo y llevan sin hablar en público desde el miércoles. La única voz ha sido este sábado la del secretario general, Miguel Tellado, que envió un vídeo a los medios criticando el silencio de Pedro Sánchez en la 'Comisión Koldo' del Senado.

Maribel Vilaplana declara como testigo ante la jueza

Este lunes, se espera la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana. Vilaplana también ha sido noticia en los últimos días tras publicarse que, después de la comida, el president la acompañó hasta el párking donde tenía estacionado su vehículo, una información que ninguno de los dos había dado a conocer hasta el momento. Por ello, la jueza Nuria Ruiz Tobarra le ha solicitado a la periodista el ticket del párking donde aparcó el coche durante su comida con Mazón el día de la Dana.

En las últimas horas, también se ha conocido que la periodista había sido ingresada este sábado en el hospital debido a una crisis de ansiedad severa de la que ya ha sido dada de alta. La noticia se publicaba después de que el diario 'Levante EMV' publicara que Vilaplana habría recibido durante la comida en 'El Ventorro' un WhatsApp con un vídeo de Utiel inundado y se lo habría enseñado al presidente Mazón.