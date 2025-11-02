Maribel Vilaplana habría enseñado a Carlos Mazón durante su comida un vídeo de Utiel inundado el día de la Dana

La periodista Maribel Vilaplana declara este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana para aportar datos sobre la comida que tuvo con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante 'El Ventorro'.

Vilaplana tendrá que informar sobre la cronología de dicha comida, cuándo empezó, cuándo terminó, a qué hora fueron hasta el párking donde ella tenía su coche aparcado y también sobre las posibles llamadas que habría recibido Mazón durante este tiempo.

Previsiblemente, también tendrá que explicar las últimas informaciones publicadas este fin de semana por el diario 'Levante' que aseguran que la periodista habría recibido en su WhatsApp un vídeo con las imágenes del Magro desbordado que emitió À Punt.

El medio publica que el primer contacto de Mazón con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, se produjo a las 17:37, más de una hora después (16:29) de que Pradas le llamase y él no le cogiese el teléfono. Tras esa llamada, Vilaplana le habría enseñado a Mazón un vídeo que habría recibido por WhatsApp con las imágenes de Utiel inundado emitidas por el informativo À Punt.

Mazón, en la cuerda floja

La presión sobre Mazón se ha incrementado en la última semana a raíz de que se conociese que tras la comida había acompañado a Vilaplana al párking (algo de lo que no había informado) y de los abucheos e insultos que recibió durante el funeral de Estado por las víctimas de la Dana que se celebró este miércoles.

La periodista aseguró en una carta publicada el pasado 5 de septiembre que abandonaron el restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero el presidente no se incorporó a la reunión del Cecopi hasta las 20:28, diecisiete minutos después de que se enviara el ES-Alert a la población.

En estos meses, Mazón ha sostenido que fue caminando hasta su despacho (a tan sólo 11 minutos a pie desde el restaurante) y durante ese tiempo no recibió ninguna llamada. Previamente, según una de sus versiones, llamó a la consejera Salomé Pradas a las 17:37, a las 18:16, a las 18:25 y a las 18:30 horas (cuando presumiblemente abandonaron el restaurante). Después, ni rastro hasta las 19:43 y a las 20:10 horas. Por lo tanto, se desconoce qué estuvo haciendo el president entre las 18:45 y las 19:43 horas.

Vilaplana, ingresada por una indisposición

La periodista tuvo que ser trasladada este sábado por la tarde al hospital tras sufrir una indisposición, una crisis severa de ansiedad, según adelantó el diario 'Las Provincias'. Horas después se conocía que Vilaplana había recibido finalmente el alta hospitalaria.