La UCO halla una nota que reflejaría el interés de la hermana de Óscar Puente por el expediente de nacionalización de un exministro chavista

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en su último atestado una nota que reflejaría que Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, se interesó por la marcha del proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

Según ha podido contar Onda Cero, los investigadores han localizado una anotación en la que puede leerse: "Expediente de nacionalidad. Pregunta la directora".

Sofía Puente ocupaba entonces el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. La nota apuntaría, por tanto, a que se interesó por la situación en la que se encontraba el expediente de nacionalidad de Villalobos.

El hallazgo forma parte del último atestado elaborado por la UCO dentro de la investigación del Caso Leire, que trata de esclarecer las presuntas maniobras realizadas para desacreditar a miembros de la Guardia Civil, fiscales y otras personas relacionadas con investigaciones que afectaban al PSOE.

La conexión de Villalobos con la 'trama Leire'

Nervis Villalobos es un exalto cargo del Gobierno venezolano que aparece en otra de las ramificaciones de la investigación.

Villalobos habría colaborado con la presunta trama para intentar desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda a cambio de recibir ayuda para conseguir la nacionalidad española.

Es precisamente ese expediente el que aparece ahora mencionado en la documentación analizada por los investigadores y sobre el que, según la nota hallada por la UCO, habría preguntado la entonces directora general de Seguridad Jurídica.

El Gobierno defiende que la nacionalidad se concedió conforme a la ley

El Gobierno ya había defendido, antes de conocerse este nuevo atestado, que la concesión final de la nacionalidad española a Villalobos se realizó siguiendo los "trámites preceptivos".

El Ejecutivo sostiene que la nacionalidad obtenida posteriormente a través de la Ley de Memoria Democrática cumplió los requisitos legales, frente a las sospechas que han llevado a los investigadores a recabar y analizar el expediente.