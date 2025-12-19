Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Traca final en Extremadura"

La recta final de la campaña extremeña, las tensiones internas en el Gobierno de coalición y la expectación internacional ante la comparecencia de Vladimir Putin concentran hoy la atención política. Así resume Carlos Alsina las principales claves del día:

Final de campaña en Extremadura

Lo primero es la campaña extremeña, que llega a su fin. En esta jornada final, Pedro Sánchez volverá a arropar a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, porque sigue creyendo en su capacidad para movilizar el voto. El domingo por la noche, por tanto, será al secretario general socialista a quien haya que felicitar o pedir cuentas si las encuestas aciertan y María Guardiola logra o no la mayoría absoluta.

En su estrategia prudente se verá pasado mañana si ha errado la presidenta extremeña. No ha tenido actos con Feijóo y ha concedido pocas entrevistas para evitar patinazos. Ayer, además, se produjeron dos episodios que pueden marcar la campaña. El primero, el robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Fuente de Cantos, en Badajoz, donde se guardaban 124 votos por correo y unos 14.000 euros. Desde el PP se llegó a vincular el suceso con un posible pucherazo y a advertir de un riesgo para la democracia.

Horas después, la Guardia Civil confirmó que se trataba de ladrones comunes que buscaban dinero y que ya habían actuado en otras oficinas de Correos. Los votos no fueron sustraídos. Pese a ello, Feijóo acusó al Gobierno de ocultar intentos de robo previos y de no ofrecer garantías suficientes en el proceso de voto por correo.

Nueva crisis en el Gobierno de coalición

Hoy se produce una nueva reunión entre PSOE y Sumar, aunque con las ausencias de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que ya mantuvieron un encuentro previo en privado y sin publicidad. Se supo anoche, cuando al presidente se le preguntó en rueda de prensa por la relación con su vicepresidenta tras el órdago lanzado por Sumar reclamando una remodelación del Gobierno.

Se mantiene así un encuentro destinado a resolver, fuera del Consejo de Ministros, la enésima crisis del Ejecutivo de coalición. El guion es conocido: hartazgo de Sumar, respuesta distante del PSOE y, finalmente, una reunión de perfil bajo para reconducir la situación. El propio Sánchez ha explicado que el objetivo es que todos los socios comprendan lo que, a su juicio, aporta el Gobierno y las medidas que pretende aprobar de aquí a 2027.

Expectación por la comparecencia de Putin

A las diez de la mañana comienza la rueda de prensa anual de Vladimir Putin, un formato en el que alterna preguntas de periodistas y llamadas de ciudadanos para reforzar su autoridad interna. La atención estará puesta en lo que pueda decir sobre Ucrania y sobre los movimientos diplomáticos para lograr la paz o, al menos, un alto el fuego.

También se espera una reacción del presidente ruso a la decisión adoptada esta madrugada por los Veintisiete de financiar a Ucrania mediante deuda, con un paquete de 90.000 millones de euros para los próximos dos años. Tras dieciséis horas de reunión, el Consejo Europeo descartó utilizar los fondos rusos custodiados en entidades belgas, al no superar el rechazo del Gobierno de Bélgica por temor a represalias de Moscú.