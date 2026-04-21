Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El régimen iraní envía finalmente delegación a las negociaciones de paz"

El CIS impulsa al PSOE con amplia ventaja, los casos judiciales que rodean al Gobierno y al PP siguen avanzando y persisten las dudas sobre un posible acuerdo entre EEUU e Irán. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Avances en los casos judiciales: Begoña Gómez, mascarillas y Kitchen

Sobre los casos en marcha lo más llamativo es lo de Begoña. Mejor dicho, el escrito que la acusación popular que representa Hazte Oír ha pedido para la esposa del presidente del gobierno ante de que Peinado dicte la apertura del juicio oral. Nada más y nada menos que 24 años de cárcel por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para la trabajadora de Moncloa que le ayudaba en sus negocios privados Cristina Álvarez reclama 22 años. Seis para Barrabés. Esta organización pide además la imposición de una fianza y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez porque según esta acusación, se aprovechó de la llegada al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez para impulsar su carrera profesional.

Por su parte el abogado de la esposa del presidente ha presentado un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial en el que pide la nulidad de la instrucción. Del juez Peinado dice que ha cerrado la investigación con una rapidez inusitada vulnerando sus derechos fundamentales. Y le acusa de hacer en su auto afirmaciones inaceptables que llegan a poner en duda su imparcialidad.

En el Supremo, se retoma hoy el juicio por el caso mascarillas. En esta tercera semana se tomará declaración a quien ocupaba un segundo nivel en ministerios o empresas públicas como los ex jefes de gabinete de Ábalos o Reyes Maroto o el ex presidente e Correos Juan Manuel Serrano.

Las declaraciones con más atención mediática de la semana están en el juicio de la Kitchen. El jueves turno para Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Ayer declaró Luis Bárcenas como víctima y aunque el juez descartó en su momento conexión política él mantiene que la operación empezó en el partido y luego se trasladó a Interior. Que, esto sí, es lo que se está juzgando.

Ha vuelto a referirse a la grabación en la que, según él hablaba con Rajoy sobre la caja B. Y ha contado que tenía otra similar con Javier Arenas y una tercera de él mismo contando cómo funcionaba la financiación irregular del PP. Las tenía, dice, para cubrirse las espaldas. Pero no tiene copia de ninguna, con lo que no se sabe si existen o no realmente. Preguntado por sus contradicciones con el pendrive con los audios, dice Bárcenas que variaba de versión como estrategia de defensa en el caso Gürtel.

Problemas en la regularización de inmigrantes

Segundo día para que los inmigrantes soliciten presencialmente la regularización de su situación después de una primera jornada en la que las quejas más repetidas ha sido la de la falta de información. Muchos no sabían, por ejemplo, que tenían que pedir cita previa.

Esta cuestión está provocando que haya quien intente estafar a los inmigrantes. Cobrándoles por una cita que es gratuita. Les ha pedido la ministra de Inclusión y Migraciones Elma Saíz a los inmigrantes a los que intentan engañar que denuncien. No parece que esté en eso quien intenta regularizar su situación.

Coalición Canaria se ha unido a Sumar y reclama no dejar fuera a los saharauis. 11.000 personas nacidas cuando todavía el Sáhara Occidental era la provincia 53 de nuestro país y considerados ahora apátridas cuyo trámite para regularizar su situación es mucho más largo. Al menos tres años.

Dudas sobre el acuerdo en Irán

A un día de que finalice el plazo acordado hace dos semanas para un alto el fuego en Irán siguen las dudas de si los negociadores de Irán y de EEUU se verán en Pakistán a lo largo del día. En las últimas horas se han repetido casi por igual los gestos que parecían mostrar un acercamiento de posturas y lo contrario.

El presidente estadounidense Donald Trump, tampoco ayuda mucho a estas aproximaciones, cuando esta madrugada en una entrevista telefónica en un canal de radio online con uno de sus seguidores MAGA, (John Fredericks) ha repetido una de las amenazas a las que ya nos tiene tan acostumbrados: que si Irán no se vuelve a sentar a la mesa para negociar, tendrán un problema muy grave.