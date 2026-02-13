Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PSOE vota lo mismo que las derechas y las ultraderechas"

Las tensiones internas en el PSOE, los movimientos parlamentarios y la polémica diplomática en Europa centran la actualidad política, junto al seguimiento del temporal que ha golpeado distintos puntos de España, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Polémica en el PSOE por las críticas de Óscar López a Lambán

Lo primero es el lío en el que se ha metido Óscar López. Ministro, candidato del PSOE contra Ayuso y sanchista. Le preguntó ayer Juanra Lucas en Radio Nacional si vistos los resultados en Aragón el PSOE ha analizado si ha sido un error poner a ministros como candidatos autonómicos. El ministro candidato lo negó y responsabilizó a Lambán porque, según él, no hizo suficiente oposición a Azcón desde que Alegría fue elegida secretaria general del PSOE de Aragón hace once meses.

Los argumentos que defendió Lambán durante sus últimos meses de vida fueron los mismos que había mantenido todo el PSOE tiempo atrás. Criticar la subordinación ante Junts y los acuerdos con Bildu y exigir pactos de Estado con el PP. Es lo que siempre mantuvo Lambán y lo que criticó el Palacio de la Moncloa. Pero Javier Lambán falleció hace seis meses. Mucho antes de que Azcón no pudiera sacar aprobar los presupuestos de este año con Vox, mucho antes de que se convocaran las elecciones e incluso antes de que Alegría fuera ratificada como candidata.

Que la única crítica que hace Óscar López y por extensión el Palacio de la Moncloa sea decir que Lambán no desgastó a Azcón es un patinazo tremendo para un ministro y un secretario regional del PSOE. Y así se lo está haciendo saber el PSOE de Aragón. Tanto del sector lambanista como personas más alejadas de él. Acusan a López de querer sembrar más discordia, de hacer daño de forma gratuita o de no haber estado atento a lo que se ha hecho durante los últimos años desde el partido.

Tal fue ayer el revuelo y la indignación que hasta la ex compañera de Óscar López en el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, tuvo que poner un tuit a mitad de tarde defendiendo el legado de Lambán y criticando que señalarse unos socialistas a otros es un error. Óscar López ni tan siquiera ha escrito un tuit rectificando.

Cuando el foco estaba puesto en el PP y Vox López lo ha vuelto a poner él solo en el PSOE. Con el añadido de que ahora que la izquierda a la izquierda está buscando de nuevo su sitio ha aprovechado lo sucedido ayer en el Congreso para cargar contra el partido de Sánchez. Que apoyó junto a PP y Vox la ley contra la multirreincidencia que había presentado Junts y que llevaba varada un año en el Parlamento y que también apoyaba el PNV.

Enfado de Sánchez con Meloni

El enfado de Sánchez con Meloni tiene más de postureo por ser ella quien es que otra cosa. Más que nada porque ni es la primera reunión que algunos países celebran en grupo antes de una cumbre europea ni ha sido Italia el único país que la convocó. También lo hicieron la Alemania del conservador Merz y la Bélgica de Bart de Wever, igualmente conservador y dique de la ultraderecha. Ha sido éste el que reconocía anoche que a estas reuniones previas se invita a todos los países y son ellos los que deciden si van o no.

El Palacio de la Moncloa apunta únicamente a Meloni por lo que considera un desplante. Aunque la propia primera ministra italiana ha dicho que había hablado directamente con Pedro Sánchez y que él no le trasladó molestia alguna sobre esta reunión previa al debate sobre la competitividad europea.

El acuerdo al que han llegado los Veintisiete es estudiar una reforma de la normativa comunitaria para facilitar las fusiones entre grandes empresas industriales puedan convertirse en gigantes europeos y poder competir con China o los EEUU de Donald Trump.

Comienzo del fin de las borrascas

Después de Oriana ya no se esperan más borrascas en los próximos días. Aunque ya hay quien hace bromas porque a la próxima, si llega a haberla, los servicios meteorológicos del suroeste de Europa le han puesto de nombre Pedro. No se espera en cualquier caso que sus efectos sean tan graves como los que dejó ayer Nils principalmente en Cataluña, con vientos de más de cien kilómetros por hora que tiraron árboles, farolas, fachadas o semáforos y que provocó 86 heridos, de los que dos siguen en estado crítico.

Oriana llega cuando todavía en buena parte del sur y del oeste de la península seguimos notando los efectos de las lluvias históricas de Leonardo, con los pantanos desembalsando agua y los ríos en máximos.