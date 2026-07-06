Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Presumir de una boda a disgusto"

De los incendios en plena ola de calor al viaje de Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, estas son las tres historias que trae Alsina este lunes 6 de julio.

Combatiendo el fuego en la ola de calor

Aunque ya pudieron regresar a sus casas los evacuados de las Gavarres, en Girona, los bomberos tratán aún de controlarlo en las zonas donde sigue activo. En Azuébar, provincia de Castellón, hubo que desalojar ayer a quinientos vecinos por el incendio que se inició junto al paraje protegido de la Soneja. Y en el centro de Portugal sigue avanzando el fuego más grave de este comienzo de verano en la Península. En Vouzela ardió ya una superficie de 150 kilómetros cuadrados de zona forestal.

Presumir de una boda a disgusto

Juanma Moreno toma posesión de la presidencia de Andalucía camuflando sus concesiones a Vox con un canto a la inclusión y a no levantar cordones sanitarios. Canta de nuevo el estribillo de que hay acuerdos que no gustan ni siquiera a quien los firma mientras de fondo Vox sigue cantando victoria, no más menas y prioridad nacional.

Y Sánchez, rumbo a la Otan

Mañana empieza la cumbre de cada año con los reproches de cada año al gobierno de España por arrastrar los en el Presupuesto de Defensa. El gobierno sin Presupuestos reúne hoy a los gobiernos autonómicos, como cada año, para contarles lo que hay y ver cómo respiran. Sánchez recomienda gafas para ver el eclipse, pero no se refiere al suyo sino al de agosto, para el que queda un mes y por el que ya preguntó el CIS de Tezanos en otro alarde de sincronía gubernamental.