Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Pataditas internas en el Gobierno de coalición en declive"

La tensión interna en el Gobierno de coalición, los nuevos casos de acoso que afectan al PSOE y un giro relevante de la Unión Europea en materia de política industrial. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Gobierno y socios: tensión sin ruptura

Lo primero es la situación interna del Gobierno, que dista mucho de ser preocupante en términos de estabilidad, fundamentalmente porque Sumar se encarga día tras día de dejar claro que no abandonará el Ejecutivo pase lo que pase. Desde que el viernes Yolanda Díaz, con tono tajante, afirmó en La Sexta que era necesaria una remodelación profunda del Gobierno, los dirigentes del socio minoritario han ido repitiendo el mismo mensaje.

Primero fue la propia Díaz —que permanece muda desde entonces—, después el ministro Ernest Urtasun y, ayer, los portavoces de las principales formaciones integradas en Sumar.

Àgueda Micó, de Compromís, y Enrique Santiago, de Izquierda Unida, insisten en que la situación es "insostenible" porque el PSOE no da explicaciones suficientes y se muestra paralizado. Por eso reclaman, atención, una reunión para saber qué piensa hacer el Gobierno de aquí a 2027. «La situación es tan grave que necesitamos una reunión», repiten.

Antes de estas declaraciones ya había dejado claras las intenciones del PSOE el ministro Óscar Puente, cuando en TVE respondió a las peticiones de Yolanda Díaz y Urtasun sugiriendo si Sumar estaría dispuesto a que la remodelación empezara por sus propios ministros. También recordó que, cuando Íñigo Errejón fue denunciado, nadie en el PSOE reclamó cambios en la estructura de Sumar ni en sus cargos. Más tarde, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reaccionó con visible incredulidad cuando se le preguntó por la solicitud de reunión planteada por el socio minoritario.

El 'Me Too' socialista no se apaga

El PSOE no logra silenciar el 'Me Too' interno. El último caso es la denuncia contra el alcalde del municipio ourensano de Barbadás. Se trata de una denuncia por acoso laboral presentada por una militante que ya había denunciado, hace año y medio, haber sido víctima de acoso sexual por parte de un concejal socialista.

Días después de una reunión entre el alcalde, la víctima y el concejal denunciado, este último dimitió alegando motivos personales.

El alcalde, José Carlos Valcárcel, ha pedido la baja del PSOE, pero mantiene sus cargos tanto en el ayuntamiento como en la diputación. Niega el acoso laboral y lo atribuye a represalias por haber sido uno de los primeros firmantes del manifiesto interno que reclama contundencia al líder del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien pide abiertamente su dimisión por haber ocultado durante dos meses la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo.

Ayer, Besteiro convocó de urgencia a la prensa para insistir en que no va a dimitir, utilizando argumentos muy similares a los empleados por Pedro Sánchez para justificar la respuesta del partido al caso Salazar.

Aprovechando la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de la ministra de Igualdad, se le preguntó a Ana Redondo por estos casos de acoso que afectan al PSOE. La ministra repitió el argumentario oficial: autocrítica, reconocimiento de que el machismo es estructural y, a continuación, un giro para criticar al Partido Popular por los casos que, según dijo, también le afectan.

La UE suaviza el veto a los coches de combustión

En el ámbito europeo, se venía hablando en las últimas semanas de la posibilidad de que la Unión Europea suavizara las restricciones a los vehículos de combustión, y finalmente se ha confirmado. Dos años después de aprobar la prohibición de venta de este tipo de vehículos para reducir las emisiones de carbono, la Comisión Europea ha decidido aguarlas.

Bruselas permitirá ahora que hasta un 10% de los coches que se fabriquen sigan siendo de combustión, ya sean de bajas emisiones o híbridos. Es lo que reclamaban la industria del automóvil y países como Alemania, Italia o Polonia.

España se oponía a este cambio, al igual que Francia en un primer momento. Sin embargo, París aceptó finalmente el fin del veto a cambio de nuevas ayudas para fabricar más vehículos en Europa. España quedó sola y ha terminado sucumbiendo ante la presión alemana. El canciller Friedrich Merz celebró la decisión asegurando que la nueva normativa se adapta mejor a la realidad del mercado y, sobre todo, a la del empleo.