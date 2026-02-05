Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Nuevos enemigos para Sánchez"

El peligro del temporal que amenaza a varias comunidades, las negociaciones por la huelga de maquinistas y el choque de Sánchez con los "tecnooligarcas". Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Lluvias históricas, desalojos y riesgo de desbordamientos

Lo primero sigue siendo el temporal, que mantiene en alerta a varias comunidades con lluvias históricas, desalojos y riesgo de inundaciones en numerosas zonas del sur peninsular. El agua brota incluso de los enchufes, mientras vecinos y miembros de la UME abren agujeros a mazazos en las fachadas para aliviar la presión y evitar que las viviendas se derrumben por el agua acumulada en el subsuelo, que ya busca salida hacia el exterior.

A las cuatro de la tarde de ayer, en Grazalema, ya había caído la misma cantidad de agua que suele registrarse en Madrid en todo un año: 390 litros por metro cuadrado. En el conjunto del día se superaron los 600 litros. Lo preocupante es que seguirá lloviendo con intensidad al menos hasta el martes, según la previsión de la AEMET.

Esta madrugada se ha ordenado el desalojo de los vecinos de Dúdar, en Granada, por la crecida del río y ante la necesidad de abrir las compuertas del embalse, que se encontraba al máximo de su capacidad.

Además, continúa la búsqueda de una mujer que cayó al río Trivilla, en Málaga. Y ojo, porque incluso en las zonas donde ha dejado de llover el riesgo persiste. La tierra sigue expulsando agua y los pantanos y embalses están al límite. Actualmente, hay 14 ríos y diez embalses en situación de riesgo extremo de desbordamiento.

Presión política por Rodalies y amenaza de huelga de maquinistas

A las nueve de la mañana comparecen en el Parlament Nuria Parlón y Silvia Paneque para explicar las medidas adoptadas en la crisis de Rodalies. Mientras, Esquerra y Junts siguen presionando al convaleciente Salvador Illa para que fuerce la salida del ministro Óscar Puente.

Los de Junqueras se sumaron ayer en el Senado a PP, Vox y UPN en una nueva reprobación del ministro. Y ya van cuatro. ERC pide su dimisión porque asegura que Rodalies es “peor que el tren de la bruja”. Junts, que se abstuvo porque considera que con el PP la situación era igual, ha definido a Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes como la "santísima trinidad de la incompetencia y la dejadez".

A pesar de todo, Puente sigue resistiendo, al menos hasta que Illa decida lo contrario. Todo ello con la huelga de maquinistas prevista para lunes, martes y miércoles de la próxima semana en el horizonte. La primera reunión con los sindicatos terminó sin acuerdo y hoy vuelven a reunirse.

Sánchez, las redes sociales y el choque con el dueño de Telegram

El presidente del Gobierno parece haber tomado gusto a buscar nuevos frentes. Si el martes fue con Elon Musk, ayer el choque fue con el fundador de Telegram, Pavel Dúrov. El empresario envió un mensaje a los usuarios españoles criticando la intención del Ejecutivo no solo de prohibir el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, sino también de responsabilizar a las plataformas de los contenidos publicados.

En opinión de Dúrov, se trata de una normativa peligrosa que podría convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección. No utilizó insultos ni descalificaciones personales, pero la respuesta del presidente fue inmediata.

Sánchez publicó en redes sociales una versión de una frase atribuida al Quijote: "Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Desde el Palacio de la Moncloa consideran que este tipo de mensajes demuestra que el Gobierno ha incomodado a los grandes poderes tecnológicos. "Nos amenazan", ha asegurado el ministro Félix Bolaños.